Германия — Финляндия. Немцам не до товарняков

31 мая состоится товарищеский матч Германия — Финляндия. Игра пройдёт в Майнце на стадионе «МЕВА Арена». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Германия — Финляндия 31 мая 2026 года

Букмекеры отдают преимущество немцам. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.13. Победа Финляндии оценивается коэффициентом 23.0. Ничейный исход можно найти в линии за 8.80.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.34. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Прогноз на товарищеский матч Германия — Финляндия

Сборная Германии вовсю готовится к чемпионату мира — 2026. Скоро лететь в Северную Америку. По плану на дорожку — поднять уверенность себе и порадовать болельщиков победой над явно уступающим в классе соперником. Встреча с Финляндией состоится в Майнце. Стадион там далеко не самый большой, зато уютный. Наверняка заполнится.

С серьёзным лицом говорить о внушительной разнице в классе как-то неловко. Разумеется, бундестим гораздо мощнее. Даже в не самый простой период остаётся в числе сильнейших сборных мира. У Финляндии есть несколько далеко не последних игроков европейского уровня — не более. И всё же ожидать выноса в одну калитку не стоит. Взгляните хотя бы на личные встречи.

За последние 20 лет соперники пересекались трижды. Не так часто, как в хоккее, но всё же. Справедливости ради предыдущая игра состоялась аж 10 лет назад, так что переоценивать значимость данных не стоит. И всё же коротко пробежимся по тем матчам. Во-первых, для порядка. Во-вторых, для лёгкого удивления.

Дело в том, что команды попали в одну отборочную группу в цикле перед ЧМ-2010. Вместе, между прочим, со сборной России. И знаете что? Бундестим осталась без побед! Сенсационные 3:3 в Финляндии, наверное, ещё можно понять. Не по счёту — по результату. Но немцы и в родных стенах разошлись миром. 1:1, причём от поражения спас только гол Лукаша Подольски на 90-й минуте. Единственное оправдание — дело было в заключительном туре, когда все вопросы уже решили.

А вот с третьей попытки удалось победить. Август 2016 года, товарищеский матч, Мёнхенгладбах. Подопечные тогда ещё Йоахима Лёва добиваются победы со счётом 2:0 во втором тайме. Сначала забил Макс Мейер, ближе к концовке случился автогол. Как видите, даже тут фавориту не было легко. От этого и оттолкнёмся.

Еще важнее, что немцы сейчас в непростом состоянии. Позади утомительный клубный сезон, идёт физическая работа перед чемпионатом мира. Наверняка находятся под нагрузками и лучшего футбола не покажут. А финны налегке: ничто не давит, зато шанс проявить себя есть. Выходи и пользуйся, терять нечего. Возьмём победу аутсайдера в первом тайме с форой (+1) за 1.95. Ждём от Германии сравнительно академичного футбола. По крайней мере – в начале.

Ставка: Финляндия победит в первом тайме с форой (+1) за 1.95.