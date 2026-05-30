Месси идёт за вторым чемпионатом мира. Спасибо группе J

Чемпионат мира по футболу — 2026 состоится в Канаде, США и Мексике. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля. Впервые в финальной части ЧМ примут участие аж 48 команд.

В плей-офф пробьются 32 из них: по две лучшие сборные каждой группы, а также восемь лучших среди 12 занявших третьи места. На очереди – группа J, в которой сойдутся сборные Аргентины, Австрии, Алжира и Иордании.

Прогноз на группу J ЧМ-2026

Пёстрый квартет: представители четырёх разных конфедераций, в котором легко найти явного фаворита и явного аутсайдера. Сборная Аргентины на правах действующего чемпиона мира резко выделяется. Разумеется, титаны постепенно стареют и приближаются к завершению карьеры, но и талантливой молодёжи более чем достаточно.

Ставки на победу Лионеля Месси и компании в группе принимаются с коэффициентом 1.35, а выход в плей-офф доступен за 1.02. Если же аргентинцы финишируют не выше второй строчки, зайдёт коэффициент 3.30. На тотал больше 1.5 гола Месси на групповом этапе дают скромные 1.70.

Лионель и в 38 лет приковывает колоссальное внимание. Освоился в США, сверкает в МЛС: темп — ниже, уровень сопротивления — скромнее, а гениальность никуда не делась. Как возраст и падение уровня чемпионата скажутся на великом аргентинце — ключевой вопрос. Справедливости ради ответ узнаем позже. Выходить из группы Аргентина просто обязана.

Собственно, квалификацию преодолели крайне уверенно. Пока целый ряд команд шёл ноздря в ноздрю, штамповали победы. Опередили ближайшего преследователя аж на 10 очков. И это при том, что в заключительных турах откровенно экспериментировали. За 18 матчей пропустили всего 10 раз, так что оборона надёжная.

Из-за статуса очевидного фаворита подобрать любопытный вариант сложно: либо коэффициент навевает тоску, либо риск чрезмерен. Вызывает интерес разве что тотал меньше 1.5 пропущенного мяча на групповом этапе за 2.40. На ЧМ-2022 после конфуза с Саудовской Аравией дважды отыграли «на ноль» — с Мексикой и Польшей.

Сборная Австрии ощутимо уступает по количеству звёзд мирового футбола, хотя тоже может кое-кем похвастать. Давид Алаба и Марко Арнаутович переживают не лучший период, а вот Кристоф Баумгартнер, Карни Чуквуэмека, Конрад Лаймер, Марсель Забитцер и Ксавер Шлагер — в полном порядке. А ведь мы перечислили только полузащитников и вингеров!

Остальные линии, конечно, скромнее. Но центр поля в непростых погодных условиях на ЧМ-2026 многое решит, а с точки зрения физики, габаритов и объёма беговой работы проблем не ожидается. Прессинговать и двигаться австрийцы готовы всегда и везде. Значит, способны приятно удивить на турнире.

На их победу в группе дают 5.50 — не рискнём, Аргентина мощнее. Финиш в топ-2 идёт за 1.50 — выгода скромная, зато вполне надёжная. Чуть больше нравится тотал больше 4.5 гола за 2.00. В квартете есть явный аутсайдер, которому в удачный день вполне можно отгрузить три-четыре штуки. Зацепить что-то ещё с соперниками посерьёзнее — и дело в шляпе.

Сборную Алжира на чемпионатах мира не видали с 2014 года: тогда она оставила за бортом плей-офф Россию и заставила побегать за пределы штрафной площади Мануэля Нойера. Состав, прямо скажем, не внушает трепета, хотя тот же Рияд Марез всё ещё способен на многое, несмотря на то что выступает в Саудовской Аравии.

Первое место представителей Африки оценивается в 8.50, выход из группы идёт за 1.40. Задача предельно понятная: покрупнее обыграть Иорданию, создав задел по разнице голов. Постараться зацепиться с Аргентиной и Австрией. Попадание в плей-офф станет однозначным успехом.

Сказать что-то внятное про сборную Иордании сложно. Разве что поругать сборную Дании, которая не отобралась на турнир и лишила нас филологического пиршества. В своём регионе планку держат: год назад дошли до финала Кубка Азии. Впервые отобрались на турнир, имена футболистов широкому кругу неизвестны. Будут ставить на слаженность и дисциплину. Получится ли — сказать затруднительно.

Букмекеры уверены, что как минимум одно очко наберут — ставки на такой сценарий принимаются с коэффициентом 1.43. Мечтать о большем пока рано: первое место идёт за 50.0, выход в плей-офф — за 3.50.

Ставка 1: тотал меньше 1.5 пропущенного мяча Аргентины в группе за 2.40.

Ставка 2: Австрия забьёт более 4.5 гола за 2.00.