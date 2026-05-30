В ожидании Зидана, или Как сборная Франции едет на ЧМ-2026 за третьим финалом подряд

Чемпионат мира по футболу — 2026 примут Канада, США и Мексика. Турнир состоится с 11 июня по 19 июля. Впервые в финальной части ЧМ примут участие аж 48 команд.

В плей-офф пробьются 32 из них: по две лучшие сборные каждой группы, а также восемь лучших среди 12 занявших третьи места. На очереди — группа I. Здесь отношения будут выяснять команды Франции, Сенегала, Норвегии и Ирана.

Прогноз на группу I ЧМ-2026

Разумеется, фаворит квартета буквально кричит о себе. Сборная Франции, между прочим, доходила до финалов двух предыдущих чемпионатов мира. В России уверенно обыграли Хорватию и забрали трофей, в Катаре драматичнейшим образом уступили Аргентине. Нацеливаются на третий финал кряду.

Эра Дидье Дешама подходит к концу, Зинедин Зидан уже стоит в дверях. Разумеется, фигурально. Завершить долгий период работы золотом главного турнира четырёхлетия — это красиво. Говорить что-то о составе смысла нет: звезда на звезде сидит и звездой погоняет. Выискивать сравнительно слабые позиции можно, и пара потенциальных уязвимостей непременно найдётся. Справедливости ради о таких уязвимостях многим остаётся лишь мечтать.

Будет ли Франция рвать и метать на групповом этапе — большой вопрос. При Дешаме она приучила к сравнительно сдержанному футболу. Без погонь за разгромами в финальных стадиях, зато с порядком у своих ворот. Если учитывать растянутый на 5,5 недели турнир, начать ЧМ вполне могут под нагрузками.

На победу «трёхцветных» в группе предлагают заключить пари за 1.36, выход в плей-офф оценён в 1.01. Если же Франция каким-то чудом завершит борьбу на групповом этапе, сыграет коэффициент 20.0. Надо сказать, Норвегия и Сенегал — весьма неуступчивые команды, в удачный день способны на многое. Хороших вариантов в линии не видим, предпочтём воздержаться.

Второй в списке претендентов идёт сборная Норвегии: 5.00 на первую строчку, 1.18 — на выход из группы. Скандинавы в отборочном цикле не оставили шансов сборной Италии, запустив третий подряд пролёт «Скуадра адзурра» мимо первенства планеты. Забрали обе очные встречи, исправно побеждали всех остальных. Над Молдавией и вовсе глумились. Красавцы!

Разумеется, всё необходимое для попадания в плей-офф у них есть. А вот дальше будет сложно. Вроде бы звёзд хватает, но практически у каждой сезон прошёл так себе. У кого — травмы, у кого — спад формы. У некоторых вообще и то и другое. Всё это по меньшей мере напрягает.

Для сборной Сенегала попасть в один квартет с Францией — хорошая примета. В 2002 году сенсационно победили со счётом 1:0, набрали пять очков и пробились в плей-офф со второго места. Смогут ли повторить? Букмекеры считают, что как минимум из группы точно выйдут: коэффициент всего лишь 1.45.

Большего не ждут: первое место идёт за 9.00, финиш в топ-2 — за 2.35. Второй вариант интересен: Эдуард Менди, Калиду Кулибали, Мамаду Сарр, Идрисса Гейе, Садио Мане, Николас Джексон — индивидуально ярких футболистов здесь хватает. Обойдутся без традиционных африканских денежных скандалов и конфликтов — способны пошуметь.

Явным аутсайдером считается сборная Ирака. 50.0 на победу в квартете, 4.00 — на выход из группы. При иной жеребьёвке могли бы рассчитывать на большее, однако слишком уж крепкие попались соперники. А главное — ради прохода в плей-офф с третьего места им придётся гнаться за разницей голов.

Значит, ногу с педали газа не уберут. Чем-то хорошим это вряд ли завершится. Похоже, работы у вратаря ожидается выше крыши. Сдюжит ли? Сомневаемся. Тотал больше 7.5 пропущенного гола за 2.05 вызывает интерес.

Ставка 1: сборная Сенегала попадёт в топ-2 за 2.35.

Ставка 2: Ирак пропустит больше 7.5 гола за 2.05.