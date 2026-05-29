Финский экзамен для фаворита: Канада — Финляндия в полуфинале ЧМ

30 мая состоится полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею Канада — Финляндия. Игра пройдёт на «Свисс Лайф Арене» в Цюрихе. Стартовое вбрасывание запланировано на 21:00 мск. Победитель выйдет в финал, уступивший сыграет в матче за бронзу 31 мая.

Коэффициенты на матч Канада — Финляндия 30 мая 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение канадцам. Сделать ставку на победу Канады в основное время предлагается с коэффициентом 1.95. Победа Финляндии в основное время оценивается коэффициентом 3.30. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30.

При этом аналитики не ждут результативного хоккея. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.24.

Прогноз на матч 1/2 финала ЧМ по хоккею Канада — Финляндия 30 мая 2026 года

Канада получила в четвертьфинале, пожалуй, самый громкий раздражитель из возможных — США. И разобрала действующего чемпиона мира очень по-взрослому: 4:0, голы в каждом периоде, сухарь Джета Гривза при 34 бросках. Особенно важно, что это была не безумная перестрелка, а матч с контролем ключевых отрезков. Канадцы могли позволить сопернику создать моменты, но не вернуться в игру.

У Финляндии путь в полуфинал тоже получился убедительным. Чехов закрыли 4:1: два быстрых гола в первом периоде, ещё одна шайба в начале второго — и дальше уже грамотное удержание преимущества. У Суоми забивали Маннинен, Лунделл, Хелениус и Хямеенахо, а Юстус Аннунен сделал 25 сейвов. Это как раз финский хоккей в плей-офф: без лишнего шума, однако максимально неприятный для соперника.

Но есть деталь, из-за которой не хочется брать чистую победу Канады. В матче с США Эван Бушар получил жёсткий удар в голову и не вернулся на лёд. Даже если обойдётся без серьёзных последствий, это всё равно вопрос к балансу обороны и большинству. А против Финляндии такие мелочи превращаются в большие проблемы: команда Антти Пеннанена умеет душить темп, вязать чужих лидеров и наказывать за одну-две ошибки.

С другой стороны, совсем уходить в «низ» тоже рискованно. Финляндия на этом турнире не выглядит сборной, которая собирается терпеть 60 минут: 4:1 с Чехией, 5:2 с Австрией, 7:1 с Латвией, 6:2 с США на групповом этапе. Канада тоже идёт с мощной атакующей базой: 4:0 с США, 5:1 со Словакией, 6:5 с Норвегией, 3:2 с Чехией. Полуфинал может начаться осторожно, однако ресурса впереди у обеих команд достаточно, чтобы игра раскрылась после первой шайбы.

Отдельно нравится, что у Канады появились разные способы выигрывать. Кросби больше создаёт, чем завершает, Селебрини постоянно получает моменты, Таварес и О’Райлли дают опыт, а Гривз внезапно добавил спокойствия в воротах. Финны ответят Барковым, Гранлундом, Лунделлом и системностью, но полностью засушить такую Канаду будет крайне сложно.

Поэтому оптимальный вариант — ждать осторожное начало и развязку с голами ближе к концу. В качестве ставки интересно смотрится тотал первого периода меньше 1.5 шайбы за 1.72.

Ставка: тотал меньше 1.5 шайбы в первом периоде за 1.72.