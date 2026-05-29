Вот и сказочке конец: Швейцария — Норвегия в 1/2 финала ЧМ

30 мая состоится полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею Швейцария — Норвегия. Игра пройдёт на «Свисс Лайф Арене» в Цюрихе. Стартовое вбрасывание запланировано на 16:20 мск. Победитель выйдет в финал, уступивший сыграет в матче за бронзу 31 мая.

Коэффициенты на матч Швейцария — Норвегия 30 мая 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение швейцарцам. Сделать ставку на победу Швейцарии в основное время предлагается с коэффициентом 1.21. Победа Норвегии в основное время оценивается коэффициентом 15.00. Ничейный исход можно найти в линии за 8.50.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом около 2.15. Если Швейцария победит с форой (-2.5), сыграет коэффициент 1.69.

Прогноз на матч 1/2 финала ЧМ по хоккею Швейцария — Норвегия 30 мая 2026 года

У Швейцарии сейчас тот редкий для домашнего чемпионата момент, когда давление не мешает, а подталкивает. Команда Яна Кадьо уже убрала Швецию — 3:1, причём по ходу матча впервые на турнире оказалась в роли догоняющей. Пропустили, пережили пятиминутное удаление Кукана, вернулись через бросок Йоси, а потом Мальгин и Тюркауф довели игру до нужного результата. Для плей-офф это очень хороший знак: не просто красиво катались, а выдержали неприятный сценарий.

Норвегия, конечно, главная сенсация турнира. Победа над Латвией 2:0 вывела команду в полуфинал впервые в истории, а Хенрик Хёукеланн оформил уже третий «сухой» матч на ЧМ, остановив 35 бросков. Сказка, спорить бессмысленно. Но в этом же матче было видно и другое: норвежцы стали пассивнее в третьем периоде, много держались за вратаря и очень дорого заплатили бы за любую ошибку, если бы Латвия реализовала давление.

На первый взгляд, просится фора Швейцарии. Хозяева глубже, быстрее, с атакующей вариативностью. Йоси, Хишир, Майер, Андригетто, Мальгин — это совсем другой уровень владения шайбой, чем у той же Латвии. Но полуфинал не обязан превращаться в парад голов. Норвегия уже поняла, что её шанс не в обмене атаками, а в вязком хоккее, заблокированных бросках, коротких сменах и надежде на Хёукеланна.

Есть ещё один нюанс: Швейцарии нет смысла играть в безумный хоккей. После победы в матче со Швецией она получила максимально удобного соперника по сетке, но именно поэтому важно не подарить Норвегии надежду. Быстрый гол, контроль средней зоны, дисциплина, давление через большинство — такой план для хозяев куда естественнее, чем попытка за 20 минут решить всё разгромом.

Поэтому ставка на тотал меньше 5.5 шайбы выглядит надёжно. Она проходит при 3:1, 4:1, 3:2 и даже при 5:0. Для провала нужно, чтобы Норвегия либо развалилась совсем, либо сама неожиданно включилась в результативный обмен. С учётом характера её победы в плей-офф и цены ошибки в полуфинале это не самый логичный сценарий.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.68.