Канада — Финляндия: прогноз и ставка на матч 30 мая 2026 года, где смотреть бесплатно, какой канал, счёт, голы, прямой эфир

Полуфинал ЧМ-2026 по хоккею: топ-матч Канада — Финляндия и сенсационная Норвегия
Алексей Анисимов
Экспресс на матчи ЧМ по хоккею 30 мая 2026 года
Экспресс на матчи 30 мая 2026 года.

Сегодня, 30 мая, состоятся полуфинальные матчи чемпионата мира по хоккею в Швейцарии: Канада — Финляндия и Швейцария — Норвегия. Делаем прогноз и составляем экспресс.

Прогноз на матч Канада — Финляндия

ЧМ-2026 . 1/2 финала
30 мая 2026, суббота. 21:00 МСК
Канада
Финляндия
Кто победит в основное время?
Канада получила в четвертьфинале, пожалуй, самый громкий раздражитель из возможных — США. И разобрала действующего чемпиона мира очень по-взрослому: 4:0, голы в каждом периоде, «сухарь» Джета Гривза на 34 бросках. У Финляндии путь в полуфинал тоже получился убедительным. Чехов закрыли 4:1: два быстрых гола в первом периоде, ещё одна шайба — в начале второго, и дальше уже — грамотное удержание преимущества.

С другой стороны, совсем уходить в «низ» тоже рискованно. Финляндия на этом турнире не выглядит сборной, которая собирается терпеть 60 минут: 4:1 с Чехией, 5:2 с Австрией, 7:1 с Латвией, 6:2 — с США на групповом этапе. Канада тоже идёт с мощной атакующей базой: 4:0 с США, 5:1 со Словакией, 6:5 с Норвегией, 3:2 — с Чехией. Полуфинал может начаться осторожно, но ресурса впереди у обеих команд достаточно, чтобы игра раскрылась после первой шайбы.

Поэтому оптимальный вариант — ждать осторожное начало и развязку с голами ближе к концу. В качестве ставки интересно смотрится тотал первого периода меньше 1.5 шайбы за 1.72.

Прогноз на матч Швейцария — Норвегия

ЧМ-2026 . 1/2 финала
30 мая 2026, суббота. 16:20 МСК
Швейцария
Норвегия
Кто победит в основное время?
У Швейцарии сейчас тот редкий для домашнего чемпионата момент, когда давление не мешает, а подталкивает. Команда Яна Кадьо уже убрала Швецию — 3:1, причём по ходу встречи впервые на турнире оказалась в роли догоняющей. Для плей-офф это очень хороший знак: не просто красиво катались, а выдержали неприятный сценарий. Норвегия, конечно, главная сенсация турнира. Победа над Латвией 2:0 вывела команду в полуфинал впервые в истории, а Хенрик Хёукеланн оформил уже третий «сухой» матч на ЧМ и остановил 35 бросков. Сказка, спорить бессмысленно.

На первый взгляд просится фора Швейцарии. Хозяева глубже, быстрее, с атакующей вариативностью. Йози, Хишир, Майер, Андригетто, Мальгин — это совсем другой уровень владения шайбой, чем у той же Латвии. Но полуфинал не обязан превращаться в парад голов. Норвегия уже поняла, что её шанс — не обмен атаками, а вязкий хоккей, блокированные броски, короткие смены и надежда на Хёукеланна.

Есть ещё один нюанс: Швейцарии нет смысла играть в безумный хоккей. После победы над Швецией она получила максимально удобного соперника по сетке, однако именно поэтому важно не подарить Норвегии надежду на недооценку. Поэтому ставка на тотал меньше 5.5 шайбы выглядит надёжно. Она проходит при 3:1, 4:1, 3:2 и даже при 5:0.

Экспресс на матчи ЧМ по хоккею 30 мая 2026 года

  • Ставка 1: тотал меньше 1.5 шайбы в первом периоде Канада — Финляндия за 1.72.
  • Ставка 2: тотал меньше 5.5 шайбы в матче Швейцария — Норвегия за 1.68.

Общий коэффициент: 1.72 х 1.68 = 2.88.

