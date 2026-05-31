Норвегия — Швеция. Эрлинг Холанд за работой

1 июня состоится товарищеский матч Норвегия — Швеция. Игра пройдёт в Осло на стадионе «Уллевол». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч Норвегия — Швеция 1 июня 2026 года

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Норвегии предлагается с коэффициентом 1.87. Победа Швеции оценивается коэффициентом 4.13. Ничейный исход можно найти в линии за 3.83.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.91. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на товарищеский матч Норвегия — Швеция

Горячие скандинавы сойдутся на территории Норвегии в товарищеском матче. Обе команды готовятся к чемпионату мира — 2026. Напоследок решили дать гастроль перед родной публикой. Добраться до Осло из Швеции не составляет труда, так что без поддержки номинальные гости наверняка не останутся. Отношения между странами высокие: подтрунивать (иногда довольно ядовито) и отпускать шутки друг про друга готовы всегда.

Надо сказать, на турнир соперники попали принципиально разными путями. Сборная Норвегии пошла напролом: катком прокатилась по отборочному циклу. Дважды разгромила сборную Италии, в третий раз подряд оставив её без ЧМ (боснийцы в стыках добили). Надругалась над сборной Молдавии — 11:1 и 5:0. В общем, первое место и прямая путёвка.

А вот шведы здорово выступили в Лиге наций, завалили старт квалификации ЧМ… Да и махнули на последнее рукой. Проигрывали всем подряд, пропускали непривычно много, болтались на дне турнирной таблицы. Сменили тренера, перестроились, окольными путями вопрос закрыли. Ведь та самая Лига наций дала пропуск в стыки. А уж там расправились с Украиной (3:1) и Польшей (3:2).

Как видно, забивали исправно. Между прочим, команду возглавляет Грэм Поттер — тот самый, что не так давно пытался оправдать надежды Тодда Боули в «Челси», но в конце концов отправился восвояси. На новом месте (хотя как новом — он начинал тренерскую карьеру как раз в Швеции) получается гораздо лучше.

С вратарской линией у шведов проблема, зато в атаке — Дьёкереш, Исак и Эланга. У первого 30 мая был финал с «ПСЖ» за «Арсенал». Но даже так атака выглядит внушительно. Что у норвежцев? Впереди есть Холанд, Сёрлот и Эдегор. Последнего отметаем по той же причине, что и Дьёкереша. Всё равно остаётся солидно.

В общем, намёк понятен: ожидаются голы! Что говорит нам история? Она полностью согласна. В пяти предыдущих очных встречах непременно забивали обе команды, порой — заметно больше одного раза. Было и 3:3, и 3:2. Все эти матчи состоялись с 2017 по 2022 год, так что данные более-менее актуальны. В общем, голы в обе стороны за 1.90 напрашиваются. На кону ничего не стоит, самое время отвести душу напоследок.

Ставка: обе забьют за 1.90.