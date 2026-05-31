Экспресс на товарищеские матчи 31 мая 2026 года

Представляем вашему вниманию экспресс на товарищеские футбольные матчи, которые пройдут сегодня, 31 мая. Кто-то проверяет ближайший резерв и строит планы на будущее, а кто-то готовится к летнему чемпионату мира.

Прогноз на матч Польша — Украина

Польша играет дома, во Вроцлаве, и заявка у Яна Урбана достаточно серьёзная: есть Левандовски, Свидерски, Зелиньски, Шиманьски, Залевски, Кивёр, Беднарек. То есть это не экспериментальный состав без лидеров, а нормальная проверка после болезненного пролёта мимо ЧМ. У поляков на сборе два товарищеских матча — с Украиной 31 мая и Нигерией 3 июня, поэтому ротация возможна, но качество в атаке всё равно остаётся.

Украина тоже приезжает не пустой: в заявке Трубин, Лунин, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Судаков, Цыганков, Малиновский, Яремчук и Довбик. Плюс это первый сбор при новом штабе, поэтому логично ждать не сухого контроля, а живого матча с попыткой показать идеи впереди. В линии тотал больше 2.5 мяча выглядит центральным рынком, за «верх» дают примерно 2.00. Для товарищеской игры с таким набором атакующих игроков это выглядит лучше, чем исход.

Прогноз на матч США — Сенегал

США проводят один из последних матчей перед домашним чемпионатом мира. Команда Почеттино уже объявила состав на турнир: Пулишич, Адамс, Маккенни, Рейна, Веа, Балогун, Пепи, Райт — атакующая группа очень приличная. В заявке 13 игроков с опытом ЧМ-2022 и 13 дебютантов, то есть состав одновременно боевой и голодный. Дома, в Шарлотт, американцы точно будут играть на эмоциях и не станут просто ждать 0:0.

Но Сенегал — соперник даже выше по рейтингу ФИФА: 14-е место против 16-го у США. У команды сильная форма, Мане, Исмаила Сарр, Идрисса Гейе и мощная группа игроков из европейских лиг. При этом Сенегал с начала 2025 года проиграл всего дважды и уверенно прошёл квалификацию ЧМ. Поэтому здесь не хочется брать победу США. Гораздо логичнее рынок, где обе атаки могут себя проявить.

Прогноз на матч Германия — Финляндия

Сборная Германии вовсю готовится к чемпионату мира — 2026. Скоро лететь в Северную Америку. По плану на дорожку — поднять уверенность себе и порадовать болельщиков победой над явно уступающим в классе соперником. С серьёзным лицом говорить о внушительной разнице в классе как-то неловко. Разумеется, бундестим гораздо мощнее. Даже в не самый простой период остаётся в числе сильнейших сборных мира.

Однако важнее, что немцы сейчас в непростом состоянии. Позади утомительный клубный сезон, идёт физическая работа перед чемпионатом мира. Наверняка находятся под нагрузками и лучшего футбола не покажут. А финны налегке: ничто не давит, зато шанс проявить себя есть. Выходи и пользуйся, терять нечего. Возьмём победу аутсайдера в первом тайме с форой (+1) за 1.95. Ждём от Германии сравнительно академичного футбола. По крайней мере – в начале.

Прогноз на матч Бразилия — Панама

Для Бразилии это матч с сильным символическим оттенком. «Маракана», полный домашний антураж, последняя игра в стране перед вылетом в США и стартом чемпионата мира. На бумаге всё просит праздничного сценария: быстрый гол, давление, красивые атаки и уверенная победа. Да и Панама тоже живёт не в режиме обычного спарринга. Томас Кристиансен объявил финальные 26 фамилий на чемпионат мира, а впереди у команды группа с Ганой, Хорватией и Англией.

Вот почему вариант с тоталом меньше 3.5 мяча кажется подходящим. Бразилия может быстро решить вопрос, а потом — уйти в контроль и замены. Панаме нет смысла раскрываться даже после первого пропущенного — впереди ещё два товарищеские встречи и сам чемпионат мира. Для ставки подходят 2:0, 3:0, 2:1 и даже аккуратные 1:0. Принимающая страна остаётся очевидным фаворитом, но встреча перед ЧМ — это не про разгром ради разгрома.

Экспресс на товарищеские матчи 31 мая 2026 года

Ставка 1: тотал больше 2.5 гола за 2.00.

тотал больше 2.5 гола за 2.00. Ставка 2: обе забьют за 1.87.

обе забьют за 1.87. Ставка 3: Финляндия победит в первом тайме с форой (+1) за 1.95.

Финляндия победит в первом тайме с форой (+1) за 1.95. Ставка 4: тотал меньше 3.5 мяча за 1.70.

Общий коэффициент: 2.00 х 1.87 х 1.95 х 1.70 = 12.3.