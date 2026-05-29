На ЧМ-2026 осталось всего четыре команды! Финал Канада — Швейцария или есть ещё варианты?

На чемпионате мира по хоккею позади остались четвертьфиналы. И, кажется, победили в них действительно сильнейшие команды — те, кто заслужил это по результатам всего турнира. Но чемпионом станет только одна сборная. Кто же? Давайте решать вместе!
Канада — коэффициент 2.25
Очень хороший матч со сборной США. Да, долго не удавалось забить, не использовали пятиминутное большинство, но было видно: голы — вопрос времени. И они пришли. Канадцы контролировали ход четвертьфинала. Состав топовый, полны решимости взять золотые медали после неудачи на Олимпиаде. Впереди неудобная Финляндия, однако по сумме таланта «кленовые» далеко впереди.
Швейцария — коэффициент 2.45
Шанс победить — исторический, и пока хозяева чемпионата мира им пользуются. Вопросы по тому, не превратится ли карета в тыкву в плей-офф, очевидно, сняты после матча со Швецией. Швейцарцы по-прежнему смотрятся монолитно и солидно. Да и в полуфинале у них Норвегия! Страна ждёт победы, вопрос, как справятся хоккеисты с этим давлением.
Финляндия — коэффициент 5.00
Уверенно разобрались с чехами, фактически сняв все вопросы к началу второго периода. Дальше действовали по счёту и спокойно прошли в полуфинал. Другое дело, что впереди в соперниках Канада, с которой не сыграешь с позиции силы. Но финны умеют выступать в статусе андердога, они максимально неудобны для конкурентов. В этом и шанс команды Суоми.
Норвегия — коэффициент 50.00
Эти парни уже герои! Да, в четвертьфинале повезло с тем, что в соперниках оказалась Латвия, однако это заслуженное везение — благодаря выступлению на групповом этапе. С хозяевами, конечно, будет намного сложнее. Но эта Норвегия едва не нанесла поражение Канаде. Они будут биться, кусаться, не давать пространства соперникам. И кто знает, может быть, их усилия будут вознаграждены?