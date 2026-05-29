Хоккей, ЧМ-2026, рейтинг, кто выиграет, Канада, Швейцария, Финляндия, Норвегия

На ЧМ-2026 осталось всего четыре команды! Финал Канада — Швейцария или есть ещё варианты?
Пётр Кондаков
Кто выиграет ЧМ-2026?
Пока что плей-офф выглядит очень справедливым.

На чемпионате мира по хоккею позади остались четвертьфиналы. И, кажется, победили в них действительно сильнейшие команды — те, кто заслужил это по результатам всего турнира. Но чемпионом станет только одна сборная. Кто же? Давайте решать вместе!

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять свой вариант в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кто выиграет ЧМ-2026?
Фото: Darko Bandic/AP/ТАСС
1 место

Канада — коэффициент 2.25

Очень хороший матч со сборной США. Да, долго не удавалось забить, не использовали пятиминутное большинство, но было видно: голы — вопрос времени. И они пришли. Канадцы контролировали ход четвертьфинала. Состав топовый, полны решимости взять золотые медали после неудачи на Олимпиаде. Впереди неудобная Финляндия, однако по сумме таланта «кленовые» далеко впереди.

Фото: Timo Stein/Imago/ТАСС
2 место

Швейцария — коэффициент 2.45

Шанс победить — исторический, и пока хозяева чемпионата мира им пользуются. Вопросы по тому, не превратится ли карета в тыкву в плей-офф, очевидно, сняты после матча со Швецией. Швейцарцы по-прежнему смотрятся монолитно и солидно. Да и в полуфинале у них Норвегия! Страна ждёт победы, вопрос, как справятся хоккеисты с этим давлением.

Фото: Claudio Thoma/AP/ТАСС
3 место

Финляндия — коэффициент 5.00

Уверенно разобрались с чехами, фактически сняв все вопросы к началу второго периода. Дальше действовали по счёту и спокойно прошли в полуфинал. Другое дело, что впереди в соперниках Канада, с которой не сыграешь с позиции силы. Но финны умеют выступать в статусе андердога, они максимально неудобны для конкурентов. В этом и шанс команды Суоми.

Фото: Alessandro della Valle/AP/ТАСС
4 место

Норвегия — коэффициент 50.00

Эти парни уже герои! Да, в четвертьфинале повезло с тем, что в соперниках оказалась Латвия, однако это заслуженное везение — благодаря выступлению на групповом этапе. С хозяевами, конечно, будет намного сложнее. Но эта Норвегия едва не нанесла поражение Канаде. Они будут биться, кусаться, не давать пространства соперникам. И кто знает, может быть, их усилия будут вознаграждены?

