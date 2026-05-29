«ПСЖ» — «Арсенал: Сафонов станет двукратным

30 мая в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» пройдёт финальный матч Лиги чемпионов, в котором встретятся «ПСЖ» и «Арсенал». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск. Смогут ли парижане завоевать трофей второй год подряд или же окрылённые успехом в АПЛ лондонцы сделают дубль?

Коэффициенты на финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал» 30 мая 2026 года

Аналитики букмекерской компании Леон отдают небольшое предпочтение парижанам. Сделать ставку на победу «ПСЖ» в основное время предлагается с коэффициентом 2.30, что составляет приблизительно 41% вероятности. Победа «Арсенала» оценивается коэффициентом 3.10 (30%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.30 (20%).

На успех команды Луиса Энрике с учётом возможных овертайма и серии пенальти предложили котировку 1.64, а на англичан можно поставить за 2.13.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал больше 2.5 мяча доступен в линии БК «Леон» с коэффициентом 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.

Прогноз на финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал»

До финала добрались самые достойные. «ПСЖ» по сезону не выглядел такой машиной, как год назад, но в решающий момент команда Луиса Энрике собралась и выдала свой максимум. Немногие видели парижан в решающем матче, эксперты в основном ставили на «Баварию», но французский клуб всем всё доказал. Не в последнюю очередь благодаря Матвею Сафонову, закрепившемуся в основе команды. При этом «ПСЖ» порой откровенно отправлял на второй план чемпионат Франции. Однако в итоге в Лиге 1 спокойно довёл дело до победы, значит, всё было сделано верно.

«Арсенал» свой внутренний чемпионат тоже выиграл. Даже нет, не выиграл — выстрадал. Команда Микеля Артеты сначала создала себе приличный задел, потом его растеряла, но на финише дождалась осечки конкурентов из «Манчестер Сити», а сама сыграла собранно. Аппетит приходит во время еды, так что теперь можно замахнуться и на Лигу чемпионов!

В плане футбола здесь не стоит ждать какой-то феерии. «Канониры» будут действовать аккуратно, где-то — даже сушить игру и ждать своего шанса. «ПСЖ» в этом плане конечно гораздо более открытая команда. Но она умеет подстраиваться под соперника. И если забьёт — может и закрыться, вспомните второй тайм ответного полуфинального матча с «Баварией». Игру может вскрыть быстрый гол, однако будет ли он — большой вопрос.

Фаворита в этой игре нет, но всё же «ПСЖ» видится более интересным вариантом для ставки. У «Арсенала» классная защита, однако атака команды Луиса Энрике забивает любому сопернику. А вот у «канониров» с созиданием бывают проблемы. К тому же парижане копили эмоции в последние недели, готовились целенаправленно именно к финалу Лиги чемпионов. Англичане же завоевали долгожданное чемпионство в АПЛ, выплеснули всё. Дважды за такой короткий срок выдать свой максимум даже не столько в физическом, сколько в психологическом плане будет очень сложно. Поэтому предлагаем ставку на победу «ПСЖ». В линии букмекерской компании «Леон» этот вариант можно взять с коэффициентом 2.30.

