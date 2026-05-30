Комбинированные ставки — путь в никуда? Аналитики высказали своё мнение

Комбинированные ставки появились в российских букмекерских конторах относительно недавно, но уже нашли своих почитателей. Людям нравится заключать несколько пари в рамках одного и того же события. Однако с точки зрения доходности, как оказалось, они несут в себе потенциальные убытки! Это доказали аналитики, которые провели исследование. Давайте разбираться.

Комбинированные ставки — это экспрессы?

Нет, это не так. Сходство, безусловно, есть — и в комбо-ставках, и в экспрессах по несколько событий, и все они должны сыграть, чтобы пари зашло. Но всё же это разные типы ставок.

Комбо-ставка — это пари на несколько исходов в рамках одного и того же события. Например, вы ставите на победу одной из команд в футбольном матче и на тотал этой же встречи. Выигрыш получите, только если будут выполнены оба условия.

В экспрессе же вы не сможете собрать несколько исходов одного события. Один матч — один исход. Вот и вся принципиальная разница.

Многие любители спорта и ставок на него предпочитают комбинированные варианты. Например, при выборе пари банально проще анализировать один матч, а в экспрессе нужно делать это сразу с несколькими встречами. Коэффициенты тоже часто бывают выше.

Казалось бы, сплошные плюсы. Но нет!

Что говорят исследователи?

Компания Citizens JMP Securities провела исследование, в котором сравнила на дистанции доходность ставок на экспрессы и комбинированные пари. Делали они это, правда, на основе данных бирж прогнозов, а не классических букмекерских компаний, но это не меняет сути.

Любой профессиональный игрок на ставках скажет вам, что экспрессы — это зло. Что на дистанции они приносят убыток. Но получается, что комбинированные ставки в этом отношении ещё хуже.

Согласно исследованию, с каждых $ 100 пользователи, заключавшие пари на комбинированные ставки, проигрывали $ 18. Для сравнения, у экспрессов показатель убытка — $ 12. Более того, исследователи проанализировали поведение пользователей, которые делали прогнозы на биржах и заключали классические букмекерские пари. Выяснилось, что разница в убытке здесь составила приличные 14%. Это различие аналитики объяснили различиями в комбо-ставках в букмекерских конторах и на биржах прогнозов.

«У букмекера игрок видит готовый коэффициент, а на платформе прогнозов запрашивает предложение, которое выставляет другой участник рынка. Нам кажется, что такая схема может ставить менее опытных игроков в невыгодное положение: им сложнее оценить условия сделки и взвесить все риски», — говорится в исследовании.

При этом авторы отмечают, что комбинированные ставки быстро захватывают рынок и приближаются по своей популярности к экспрессам.

Что означают эти данные?

Для большинства игроков на ставках, которые расценивают это просто как способ развлечения — ничего. Разве что повод относиться к анализу исходов матчей чуть более взвешенно. Главное — подходить к процессу с холодной головой. Играйте ответственно!