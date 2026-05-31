Целевых отчислений больше, а рынок букмекеров в России стал меньше. Почему так?

Российские букмекеры установили рекорд по целевым отчислениям на развитие спорта. За I квартал 2026 года они суммарно выплатили 9,99 млрд рублей. Такого раньше никогда не было. Но при этом есть и настороженность. Так, очевидно, что уменьшился объём депозитов, с которых эти отчисления производились. По данным телеграм-канала «Вредный букмекер», в I квартале 2026 года он составил 444,1 млрд рублей. А годом ранее — 475 млрд рублей. Разница приличная — порядка 6,5%. Давайте разбираться.

Почему целевые отчисления выросли?

Всё дело в новом законе. С 1 января 2026 года букмекеры отчисляют 2,25% от депозитов на развитие спорта. До этого ставка была отметка 2%. Вот эта разница — в 0,25% — и позволила добиться рекордных показателей.

Планируется, что такая норма будет существовать до 2028 года, а затем ещё вырастет — уже до 2,5%.

«Рост отчислений не связан с ростом рынка, на него влияет то, что с 1 января новая ставка целевых отчислений выросла с 2% до 2,25%. За счёт этого как раз и произошло соразмерное увеличение. При росте рынка размер целевых отчислений будет больше», — прокомментировал ситуацию гендиректор ППК «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ) Алексей Грачёв в интервью «Коммерсанту».

А что происходит с рынком?

А вот букмекерский рынок России не растёт. Как мы уже сказали выше, игроки внесли примерно на 6,5% меньше депозитов за первые три месяца 2026 года в сравнении с предыдущим. Алексей Грачёв оценил падение выручки компаний в 1% год к году.

Цифра не так важна, важнее разобраться в причинах. А причина – в новом налоговом законодательстве, которое вступило в силу 1 января.

«С 1 января система налогообложения для букмекеров изменилась: был введён налог на валовую, игровую выручку и налог на прибыль в размере 25%. До этого таких налогов у букмекеров не было, все платили по минимальной ставке. Из-за этого нагрузка на отрасль выросла в 60 раз», — отметил гендиректор ЕРАИ.

Он также добавил, что сейчас букмекеры заметно сокращают расходы, в первую очередь на рекламу и спонсорские контракты. По оценке эксперта, этот показатель может достигнуть 70-75%, а падение рынка по итогам 2026 года — 4-5%.

Грачёв выделил ещё один фактор, который влияет на ситуацию — это ограничения мобильного интернета.

«90% всех ставок — это интерактивные ставки, которые проходят в интернете. Все мы видим, что сейчас есть некоторые проблемы с доступом к Сети, в том числе и с мобильным интернетом, через который как раз проходят ставки. Соответственно, это также существенно влияет на выручку букмекерских компаний, особенно в регионах», — заключил специалист.

Что будет дальше?

Скорее всего, рынок и дальше будет сокращаться. Возможно, это будет не так заметно во II и даже в III кварталах года, ведь на них приходится чемпионат мира по футболу. Это событие традиционно привлекает как завсегдатаев букмекерских компаний, так и тех, кто делает ставки изредка и только на крупнейшие события.

Но при этом никуда не денется налоговая нагрузка. Букмекеры будут сокращать расходы и, возможно, повышать маржу, чтобы компенсировать свои потери. Всё это ведёт к оттоку игроков. А с 1 сентября вступит в силу закон о самозапрете, где вообще никому не понятна поправка о выводе денег со счёта в БК после каждого выигрыша. Есть и законопроект о запрете ставок должникам. Всё это несёт риски и сокращения рынка, и в то же время риски перетока игроков в нелегальный сегмент.

Как всегда, прямо и жёстко высказался на этот счёт советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов.

«Не нужно всё время изобретать новые и новые неэффективные меры против нелегалов, необходимо просто перестать душить регулированием легальный бизнес и позволить предоставить российским операторам для игроков такие условия, чтобы им было выгоднее, удобнее и проще ставить на спорт именно у отечественных легальных букмекеров.

Тогда угроза активного роста нелегального сектора отвалится сама по себе, и мы будем наблюдать уже переток аудитории из нелегального сегмента в легальный», — подчеркнул Оганезов.

Перестройка на российском букмекерском рынке продолжается. Сложно сказать, когда и чем она завершится. Будем наблюдать дальше.