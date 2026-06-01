Мирра Андреева — Сорана Кырстя. Россиянка выйдет в полуфинал

2 июня состоится четвертьфинальный матч «Ролан Гаррос» Мирра Андреева — Сорана Кырстя. Игра пройдёт на грунтовом корте в Париже. Андреева — восьмая сеяная, Кырстя — 18-я.

Коэффициенты на матч Мирра Андреева — Сорана Кырстя 2 июня 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение россиянке. Сделать ставку на победу Андреевой предлагается с коэффициентом 1.47. Победа Кырсти оценивается коэффициентом 2.32.

При этом аналитики ждут плотного матча. Тотал меньше 22.5 гейма доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69, а тотал больше 22.5 гейма — с коэффициентом 1.93. Победа Андреевой с форой (-3.5) идёт за 1.90.

Прогноз на матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» Андреева — Кырстя

У этой пары есть редкий для женского четвертьфинала контраст: с одной стороны, 19-летняя Андреева, которая уже третий год подряд доходит до четвертьфинала в Париже, с другой — 36-летняя Кырстя, вернувшаяся в восьмёрку лучших на «Ролан Гаррос» спустя 17 лет. История у румынки красивая, даже кинематографичная, но четвертьфинал будет требовать качества в каждом розыгрыше.

Андреева после нервного старта турнира заметно прибавила. Первый круг с Фионой Ферро — 6:3, 6:3, затем трёхсетовый матч с Мариной Бассольс-Риберой, а дальше две уверенные победы: над Мари Боузковой (6:4, 6:2) и Хиль Тайхман (6:3, 6:2). Особенно важен матч с Тайхман: швейцарка до этого шла без проигранных сетов, но Мирра быстро забрала контроль и выиграла 60% всех очков.

Кырстя, впрочем, тоже пришла не случайно. В Париже она пока не отдала ни одного сета: 6:3, 6:1 с Ксенией Ефремовой, 6:3, 6:0 с Евой Лис, 6:0, 6:0 с Соланой Сьеррой и 6:3, 7:6 с Ван Сиюй. Такой ход нельзя объяснить только сеткой. Румынка хорошо держит длину, рано встречает мяч и на грунте сейчас выглядит намного свежее, чем обычно игроки её возраста.

Но очная история уже показала главное. В апреле в Линце Андреева обыграла Кырстю 7:6, 4:6, 6:2, причём в решающей партии резко подняла давление на приёме и забрала концовку без лишней суеты. Сейчас условия другие, турнир крупнее, нервов больше, однако сама логика встречи похожа. Если Мирра выдержит стартовые удары Кырсти, дальше у неё будет больше вариантов для перестроения.

Кырстя слишком хороша на этом турнире, чтобы списывать её в два коротких сета. Но фора (-2.5) по геймам на Мирру Андрееву выглядит рабочей: она проходит при 6:4, 6:4, 7:5, 6:3 или даже при трёх сетах, если россиянка снова найдёт рывок в решающей партии.

Ставка: победа Мирры Андреевой с форой (-2.5) по геймам за 1.84.