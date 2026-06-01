Хорватия — Бельгия. Повеселимся перед ЧМ

2 июня состоится товарищеский матч Хорватия — Бельгия. Игра пройдёт на стадионе «HNK Риека» в Риеке. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск. Команды начали подготовку к чемпионату мира по футболу.

Коэффициенты на матч Хорватия — Бельгия 2 июня 2026 года

Букмекеры не выделяют явного фаворита. Сделать ставку на победу Хорватии предлагается с коэффициентом 2.55. Победа Бельгии оценивается коэффициентом 2.70. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

При этом аналитики ждут результативного матча. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.79. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62.

Прогноз на товарищеский матч Хорватия — Бельгия (02.06.2026)

Перед чемпионатом мира такие матчи обычно проходят под флагом осторожности: никто не хочет травм, тренеры держат в голове старт турнира, лидеров могут беречь. Но именно у этой пары есть другое объяснение. Хорватия и Бельгия почти равны, обе команды уже в финальной стадии подготовки, а соперник достаточно сильный.

У хорватов заявка выглядит не как эксперимент ради эксперимента. Есть Ливакович, Станишич, Чалета-Цар, Шутало, Вушкович, Модрич, Влашич, Пашалич, Батурина, Перишич, Крамарич, Будимир, Муса. Да, не все главные фамилии обороны на месте, но впереди выбор приличный. Для Златко Далича это удобная проверка: как команда будет создавать без лишнего перекоса на один фланг и насколько свежие варианты в атаке готовы к темпу ЧМ.

Бельгия тоже привозит интересный набор. В списке — Де Брёйне, Тилеманс, Доку, Онана, Витсель, Де Кетеларе, Опенда, Лукебакио, Стассин и Годтс. Куртуа и Лукаку в этой конкретной заявке не видно, однако это не делает бельгийцев беззубыми. Скорее наоборот: без классического упора на Лукаку у Руди Гарсии может получиться более подвижная передняя линия, где Доку растягивает оборону, Де Брёйне ищет передачу между линиями, а Опенда постоянно открывается за спину.

По свежей форме тоже есть аргумент в пользу голов. Хорватия весной проиграла Бразилии 1:3, перед этим обыграла Колумбию 2:1, а ещё в конце отбора играла 3:2 с Черногорией и 3:1 с Фарерами. У Бельгии похожий фон: 5:2 с США, 1:1 с Мексикой, 7:0 с Лихтенштейном, 4:2 с Уэльсом. Это не значит, что команды обязательно полетят вперёд без оглядки, однако их последние матчи совсем не похожи на серию сухих 0:0.

«Низ» здесь, конечно, можно объяснить статусом товарищеской встречи перед ЧМ. Но Хорватия будет играть дома, при своих болельщиках, и вряд ли согласится просто катать мяч поперёк. Бельгия же с таким набором в полузащите и на флангах почти неизбежно найдёт свои отрезки давления. Плюс обе обороны в этой конфигурации не выглядят настолько монолитно, чтобы зацементировать матч.

Поэтому выбираем тотал больше 2.5 мяча. Для прохода хватит 2:1, 1:2 или 2:2 — и каждый счёт хорошо ложится на равную линию, атакующий подбор игроков и контрольный матч, где тренерам важнее увидеть реальные игровые проблемы сейчас, а не прятать их до чемпионата мира.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.79.