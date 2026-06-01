«Каролина» — «Вегас», первый матч. Финал Кубка Стэнли без раскачки

3 июня состоится первый матч финала Кубка Стэнли «Каролина» — «Вегас». Игра пройдёт на стадионе «Леново Центр» в Роли. Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Коэффициенты на первый матч «Каролина» — «Вегас» 3 июня 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение «Каролине». Сделать ставку на победу «Харрикейнз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.05. Победа «Вегаса» оценивается коэффициентом 3.05. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20.

При этом аналитики ждут результативного хоккея. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.80.

Прогноз на первый матч финала плей-офф НХЛ «Каролина» — «Вегас»

Первый матч финала — опасная территория для ставок на фаворита. С одной стороны, «Каролина» получает домашний лёд, сумасшедший ход по плей-офф и статус команды, которая дошла до финала с результатом 12-1. С момента перехода всех четырёх раундов на формат до четырёх побед ни одна команда с 1987 года не выходила в финал с менее чем двумя поражениями.

Но «Вегас» — не тот соперник, которого можно просто задавить первым темпом. Команда Джона Тортореллы выиграла шесть встреч подряд и в финале Запада всухую прошла «Колорадо», обладателя Президентского трофея. То есть «Голден Найтс» уже пережили серию, где на бумаге всё должно было быть сложнее, чем получилось на льду.

Главная причина не лезть в «низ» — атакующая глубина. У «Вегаса» Митч Марнер лидирует во всём плей-офф с 21 очком, Джек Айкел идёт следом с 18, а Дорофеев и Хауден уже забросили по 10 шайб. У «Каролины» очень мощно тащит вторая тройка: Холл, Стэнковен и Блейк набрали по 12+ очков, причём Холл особенно хорош в равных составах.

Да, у обеих команд горячие вратари. Картер Харт выдал 92,4% отражённых бросков и пропускал не больше двух шайб в девяти из последних 11 стартов, а Фредерик Андерсен вообще идёт с 12-1 в этом плей-офф. Но здесь важно другое: обе системы не просто обороняются, они через отборы, давление и быстрый выход в атаку создают моменты. «Каролина» лидирует в плей-офф по доле бросковых попыток «пять на пять» и времени в зоне атаки, а «Вегас» — по голам из опасных зон.

Очные матчи тоже за «верх». В регулярке команды дважды сыграли ярко: «Вегас» победил 4:1 дома и 6:3 — в Роли. Причём это не выглядит случайной вспышкой — у обеих сторон достаточно скорости, чтобы наказывать за агрессивный форчек соперника. Финал, конечно, добавит осторожности, но первый матч часто начинается с проверки нервов, а не с идеальной шахматной партии.

Поэтому берём тотал больше 5.5 шайбы за 1.80. Для ставки нужен счёт уровня 4:2, 3:3 или 5:2, и такой сценарий здесь вполне рабочий. «Каролина» дома обязана давить, «Вегас» слишком хорош в переходных атаках, а обе команды подходят к финалу не в режиме выживания, а с уверенным ритмом. Пожалуй, тут каждый может считать себя полноправным претендентом на трофей.

