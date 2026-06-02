Экспресс на товарищеские матчи 2 июня 2026 года

Хорватия — Бельгия: прогноз и ставка на матч 2 июня 2026 года, смотреть бесплатно, какой канал, счёт, голы, прямой эфир, составы

Алексей Анисимов
Подготовка к чемпионату мира по футболу продолжается.

Предлагаем вашему вниманию экспресс на товарищеские футбольные матчи, которые пройдут 2 июня: Хорватия — Бельгия, Грузия — Румыния и Уэльс — Гана.

Прогноз на матч Хорватия — Бельгия

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
02 июня 2026, вторник. 19:00 МСК
Хорватия проводит матч в Риеке в рамках подготовки к чемпионату мира: в расписании стоит сбор с 25 мая, игра с Бельгией 2 июня, затем – спарринг со Словенией и вылет в США. То есть это не случайный товарищеский матч, а один из последних тестов перед турниром. У Далича снова сильный микс опыта и молодых игроков: Модрич, Ковачич, Гвардиол, Перишич, Крамарич, плюс Батурина, Лука Сучич и Петар Сучич.

У Бельгии та же логика: Руди Гарсия уже объявил состав на ЧМ, а перед вылетом команда сыграет с Хорватией и Тунисом. В заявке есть Куртуа, Де Брёйне, Лукаку, Троссар, Доку, Опенда — атакующего качества хватает, однако в контрольном матче с такой Хорватией ждать закрытого футбола не приходится. Берём «обе забьют».

Тухель прогневил половину Англии. Неудачи на ЧМ-2026 ему не простят
Прогноз на матч Грузия — Румыния

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
02 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Грузия дома — это уже не команда из категории «симпатичный андердог». В заявке есть Мамардашвили, Кварацхелия, Чакветадзе, Давиташвили, Микаутадзе, Зивзивадзе — то есть хватает и индивидуального качества, и игроков, которые умеют быстро разгонять атаки. Причём даже без Хвичи, который недавно отбегал финал Лиги чемпионов. В линии грузины идут фаворитами не просто так.

Румыния при этом не выглядит совсем уж слабой командой. Да, после Мирчи Луческу есть фактор перестройки, но состав всё равно боевой. Поэтому чистая победа Грузии для экспресса чуть рискованна, а вот обмен голами смотрится естественнее: хозяева должны забивать за счёт Микаутадзе, однако Румыния способна ответить.

Прогноз на матч Уэльс — Гана

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
02 июня 2026, вторник. 21:45 МСК
Уэльс играет дома, в Кардиффе, и для Крэйга Беллами это начало подготовки к осенней Лиге наций. Валлийцы будут в дивизионе А с Португалией, Норвегией и Данией. Состав нормальный: вернулись Коннор Робертс и Бен Дэвис, есть Родон, Ампаду, Неко Уильямс, Гарри Уилсон, Бреннан Джонсон, Дэн Джеймс, Кифер Мур и Дэвид Брукс. Плюс это первый матч Уэльса с Ганой и первый визит африканской сборной на мужском уровне в Уэльс — эмоциональный фон будет хороший.

Но Гана — неудобный соперник. Карлуш Кейруш собрал 28 игроков для подготовки к ЧМ и встречи с Уэльсом, команда уже тренируется в Кардиффе, а в состав вернулись Баба Рахман, Эрнест Нуама, Абдул Мумин и Алиду Сейду. Уэльс идёт фаворитом, коэффициент – около 2.05, но в экспресс безопаснее взять комбинированный вариант, при котором хозяева не проиграют, а матч не уйдёт в безумный «верх».

Экспресс на товарищеские матчи 2 июня 2026 года

  • Ставка 1: обе забьют в матче Хорватия — Бельгия за 1.65.
  • Ставка 2: обе забьют в матче Грузия — Румыния за 1.78.
  • Ставка 3: Уэльс не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча в матче с Ганой за 1.65.

Общий коэффициент: 1.65 х 1.78 х 1.65 = 4.84.

