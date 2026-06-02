Team Vitality всех душит, но IEM Cologne Major 2026 по CS 2 выиграют другие

Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 стартует сегодня, 2 июня, и завершится 21 июня. В Кёльне сыграют 32 команды, призовой фонд — $ 1,25 млн, а решающие матчи пройдут на «LANXESS Arena» с 18 по 21 июня.

Формат не прощает случайностей: перед плей-офф команды пройдут решающую швейцарскую стадию, где все матчи играются до двух побед по картам. А в финале победителя определит полноценная серия BO5 — до трёх выигранных карт.

Букмекеры обновили линию на победителя турнира после публикации окончательных составов участников. Пора ознакомиться с котировками.

Фаворит один — и он слишком очевидный

Выше всех оцениваются шансы Team Vitality, поставить на неё предлагается с коэффициентом 1.65. Это примерно 61% вероятности. Следом идут Team Spirit (5.80), Natus Vincere (7.00) и Team Falcons (7.50). Дальше уже заметный разрыв: FURIA — 13.0, The MongolZ, Aurora, MOUZ, FUT и PARIVISION — по 20.0.

Спорить трудно. Vitality — команда, которая сейчас живёт в отдельной весовой категории. Состав — apEX, ZywOo, ropz, flameZ и mezii – начинает сразу с третьей стадии, то есть избегает ранней мясорубки. Два предыдущих мэйджора тоже ушли к Vitality: в Остине команда перевернула финал с The MongolZ, а в Будапеште обыграла FaZe 3:1.

И это не просто старая слава. В апреле Vitality выиграла IEM Rio 2026, в финале закрыла Team Spirit 3:0 и стала первой командой в истории Counter-Strike с двумя ESL Grand Slam подряд. То есть ставка на Vitality — логичная, холодная, почти скучная. Однако коэффициент 1.65 на турнир длиной почти три недели — удовольствие сомнительное. Любая плохая сетка, один неудачный veto, один день без магии ZywOo — и вся красота может рассыпаться.

Spirit и Falcons — страшные, но не без засад

Team Spirit идёт второй в линии. Здесь всё понятно: donk, sh1ro, сумасшедший потолок, способность разнести соперника не тактикой, а чистой силой. В прошлом году Spirit уже брала Кёльн, так что сцена, давление и длинная дистанция для них не новость. Однако есть важная деталь: Spirit стартует не со Stage 3, а со Stage 2. На бумаге ничего страшного, но лишняя стадия — это лишние карты, лишний риск и лишний шанс нарваться на хаос.

Falcons за 7.50 — вариант соблазнительный только внешне. NiKo и m0NESY на одном сервере — это красиво, опасно и очень медийно. Однако на таком турнире нужна не только вывеска. Нужны устойчивость в сериях, спокойствие в закрывающих картах и нормальная реакция на матч, где соперник не разваливается после первых 10 раундов. У Falcons потолок чемпионский, но ощущение всё равно такое: команда может выиграть у кого угодно, а потом сама себя уронить на ровном месте.

NAVI — вот где начинается интерес

На Natus Vincere дают 7.00, и именно здесь линия выглядит вкуснее всего. Во-первых, NAVI тоже стартует сразу с третьей стадии — без раннего болота и без необходимости тратить нервы на проход через нижние этажи турнира. Во-вторых, команда приехала не с пустыми руками: в мае выиграла IEM Atlanta 2026, в финале разгромила GamerLegion 3-0, а до этого в плей-офф выбила Vitality. По версии самого клуба, NAVI не могла обыграть Vitality больше трёх лет — и как раз перед Кёльном сломала эту серию.

Да, Atlanta не Major. Да, Vitality в Кёльне будет свежее и злее. Но для NAVI это всё равно важный психологический маркер. Она уже показала, что может пережить плотную серию с главным монстром турнира, не развалиться после первой карты и найти рабочий план на решающей. В мэйджорном формате это более ценно.

Плюс у NAVI хороший баланс. Есть Aleksib, который умеет вести команду по сетке и не паникует после плохого старта. Есть b1t и iM для огневой мощи. Есть w0nderful, забравший MVP Atlanta и получивший тот самый импульс перед главным турниром лета. Состав не выглядит таким устрашающим, как у Vitality, и не так сверкает индивидуально, как у Falcons или у Spirit. Зато он более собранный, чем кажется по коэффициенту.

Кто ещё может вмешаться?

FURIA за 13.00 — самый понятный андердог из второго ряда. Бразильцы начинают со Stage 3, у них есть опыт, характер и KSCERATO, но путь до титула всё равно слишком длинный. Здесь скорее стоит смотреть на полуфинал при удачной сетке, чем на полноценную ставку на чемпионство.

MOUZ за 20.00 выглядит странно высоко, если вспоминать, как эта команда умеет играть длинные турниры. Однако после перестроек и на фоне нынешней конкуренции ей нужно слишком многое собрать одновременно. Aurora и PARIVISION за те же 20.00 — команды неприятные, но пока больше про отдельный апсет, нежели про победу в финале. The MongolZ — вечная ловушка для фаворитов, однако титул в Кёльне пока кажется прыжком выше головы.

За пределами топа совсем весело. G2 ведут за 25.00, Astralis — за 55.00, 9z и Legacy — по 60.00, paiN, GamerLegion и Monte — по 75.00. Остальные в районе 100.00. Открытия на мейджоре обязательно будут, Stage 1 и Stage 2 для этого созданы. Но чемпион отсюда? Нужно слишком много чудес подряд.

Ставка: победа Natus Vincere за 7.00.