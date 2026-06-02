Дания — ДР Конго. Прогноз на товарищеский матч

Ох уж этот чемпионат мира в США…

3 июня состоится товарищеский матч Дания — ДР Конго. Игра пройдёт на стадионе «Стад Морис Дюфран» в Льеже, Бельгия. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Коэффициенты на матч Дания — ДР Конго 3 июня 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение датчанам. Сделать ставку на победу Дании предлагается с коэффициентом 1.53. Победа ДР Конго оценивается коэффициентом 6.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.14. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.25.

Прогноз на товарищеский матч Дания — ДР Конго 3 июня 2026 года

Дания подходит к июньским матчам в странном настроении. Формально это просто контрольная встреча, но фон у неё совсем не туристический. Команда Брайана Римера весной прошла Северную Македонию (4:0), а затем сорвалась в решающем стыке с Чехией и осталась без чемпионата мира. Так что матч в Бельгии — попытка быстро перезагрузить сборную и не увязнуть в неприятном послевкусии.

Состав у датчан всё равно крепкий. В заявке есть Йоаким Андерсен, Вестергор, Меле, Доргу, Эриксен, Нёргор, Хёйбьерг, О’Райли, Хёйлунд, Дольберг, Дамсгор и Бирет. Плюс отметим возвращение Андреаса Кристенсена, Расмуса Кристенсена и Патрика Доргу после травм. По именам это команда, которая обязана владеть мячом и бо́льшую часть времени держать ДР Конго у своей штрафной.

Только вот ДР Конго не такой уж удобный соперник. Команда Себастьена Дезабра впервые с 1974 года вышла на чемпионат мира, причём сделала это через тяжёлый плей-офф: 1:0 с Ямайкой в дополнительное время, решающий гол Акселя Туанзебе после углового. Это многое говорит о характере. Не блистали, не летели вперёд без оглядки, а терпели, давили отрезками и нашли момент.

По фамилиям у конголезцев тоже хватает аргументов, чтобы не развалиться. В общей заявке можно встретить Мбемба, Ван-Биссаку, Туанзебе, Масуаку, Кайембе, Садики, Мутуссами, Пикеля, Какута, Бонгонда, Бакaмбу, Банза, Майеле и Висса. Отбиваться и молиться тут не будут. С другой стороны, перед ЧМ, на нейтральном стадионе Льежа и после всей истории с переносом подготовки из-за эпидемиологической ситуации им важнее порядок.

Вот почему линия на победу Дании выглядит слишком простой. Да, датчане сильнее и глубже, но коэффициент низкий. Возможны ротация, поиск сочетаний, осторожная нагрузка и не самый высокий эмоциональный потолок. ДР Конго, наоборот, будет проверять турнирную дисциплину перед ЧМ, ведь играть в группе предстоит с Португалией, Колумбией и Узбекистаном.

Берём тотал меньше 2.5 мяча. Счёты 1:0, 2:0 или 1:1 здесь выглядят естественнее, чем 3:1 или 4:0. Дания должна чаще владеть инициативой, однако ДР Конго уже доказала, что умеет сушить в важных матчах. А эта товарищеская встреча перед большим турниром тоже станет важной.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.70.