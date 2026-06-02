Люксембург — Италия. И это вместо ЧМ-2026…

3 июня состоится товарищеский матч Люксембург — Италия. Игра пройдёт в Люксембурге на «Стад де Люксембург». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Люксембург — Италия 3 июня 2026 года

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу сборной Италии предлагается с коэффициентом 1.44. Победа Люксембурга оценивается коэффициентом 8.23. Ничейный исход можно найти в линии за 4.33.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.11, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.71. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.93.

Прогноз на товарищеский матч Люксембург — Италия

Те же сборные, 12 лет спустя. Правда, итальянцы очень хотели бы, чтобы повторная встреча состоялась в тех же условиях, что в прошлый раз. Но увы. И ведь даже вину спихнуть не на кого. На судью там или, допустим, на неудачную жеребьёвку. Нет, виноваты в этом только сами. Впрочем, обо всём по порядку.

4 июня 2014 года те же команды сошлись в Вероне. Тоже контрольная игра, тоже перед чемпионатом мира. Итальянцы, конечно, владели колоссальным преимуществом, однако остались без победы. Будущая легенда «Зенита» Клаудио Маркизио открыл счёт на девятой минуте, в концовке соперник спасся. 1:1.

Ну, бывает. Плохо, конечно, однако по традиции списали на повышенные нагрузки перед чемпионатом мира, невезение, низкую мотивацию. Готовятся ребята к турниру, там себя и покажут — примерно так тогда рассуждали. Вот и показали. На ЧМ-2014 «Скуадра адзурра» сенсационно не вышла из группы, разжившись всего тремя очками в квартете с Англией, Коста-Рикой и Уругваем. Причём последними оказались британцы.

Тогда казалось — провал, катастрофа! Теперь выяснилось — как минимум на 16 лет вперёд это лучшее выступление на чемпионатах мира. Даже вслух произносить неприлично… Но уж как есть: три пролёта мимо ЧМ подряд. Таких разных и в то же время таких похожих. На сей раз отлетели в отборочной группе от Норвегии (0:3 и 1:4), а в стыках в серии пенальти уступили Боснии и Герцеговине. И вот мы здесь.

Пока топ-сборные готовятся к ЧМ-2026, итальянцы едут в Люксембург, чтобы хоть как-то занять время в ожидании новой жизни. Дженнаро Гаттузо ушёл, но кому от этого легче? Между тем Люксембург важно не путать с Лихтенштейном: сравнительно крепкая команда, добившаяся заметного прогресса в последние годы. Между прочим, закрепилась в топ-100 рейтинга ФИФА.

Но не более. Достаточно сказать, что в отборе ЧМ-2026 вообще не набрала очков в шести матчах с Германией (вопросов нет), Словакией (вопросы появляются) и Северной Ирландией (вопросы кричат о себе). Так что сборная Италии – явный фаворит. Даже после утомительного сезона, непонятно для чего собравшаяся. Ждать каких-то исторических разгромов не стоит — мотивация не та, особенно в гостях. А вот что-нибудь в духе 3:1 или 3:0 тут вполне вероятно. Лишний раз злить родную публику не стоит, так что совсем уж отбывать номер не станут. Возьмём тотал больше.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.71.