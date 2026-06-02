Нидерланды — Алжир. Аккуратненько и без лишнего напряга

3 июня состоится товарищеский матч Нидерланды — Алжир. Игра пройдёт в Роттердаме на стадионе «Де Кейп». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Нидерланды — Алжир 3 июня 2026 года

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Нидерландов предлагается с коэффициентом 1.54. Победа Алжира оценивается коэффициентом 5.65. Ничейный исход можно найти в линии за 4.33.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.11, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.71. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Прогноз на товарищеский матч Нидерланды — Алжир

Обе команды продолжают подготовку к финальной части чемпионата мира по футболу. Уже скоро вылет в Северную Америку, а пока — свидание в Роттердаме. Алжиру с жеребьёвкой не повезло — тут и Аргентина, и Австрия. Разве что Иордания на общем фоне выглядит бедным родственником. В общем, придётся попотеть.

У сборной Нидерландов оппоненты вроде бы попроще, зато пассажиров нет. Подопечные Рональда Кумана оказались в одном квартете с Японией, Швецией и Тунисом. Придётся сохранять бдительность, ведь каждая из этих команд в удачный день способна на многое. Топ-сборные перед чемпионатом мира любят играть с представителями той же конфедерации, что попались в группе. Привыкают.

Сразу скажем, что статистика очных встреч нам никак не поможет: прежде соперники не пересекались. Впрочем, в марте по две игры они провели. Сборная Алжира разгромила Гватемалу. С одной стороны, ожидаемо — разница в классе ощутимая. С другой — вы оцените счёт. 7:0! А спустя трое суток алжирцы остановили крепкий Уругвай — 0:0. Как ни крути, команда обученная.

Сборная Нидерландов в предыдущее международное окно проверяла себя на фоне других участников финальной части чемпионата мира. Обе встречи провела на своём поле. Для начала одержала волевую победу в матче с Норвегией — 2:1 с голами ван Дейка и Рейндерса. Следом разошлась миром с Эквадором — 1:1.

На первый взгляд, гордиться особо нечем. На деле представителю Южной Америки пришлось противостоять вдесятером. Уже на 12-й минуте Дензел Думфрис получил прямую красную карточку, оставив партнёров в меньшинстве. Ничего — справились. Опять же, тоже опыт. Мало ли что будет на ЧМ-2026. Вдруг пригодится.

Разумеется, хозяева сильнее. Тем более на своём поле. В то же время Алжир славится организованностью и умеет терпеть. Сам не раскрывается, однако и другим свободы не даёт. Значит, града моментов у фаворита, скорее всего, не будет. Так что лезть в форы слишком опасно. А вот тотал меньше 2.5 гола за 2.11 смотрится хорошо. Ждём сравнительно осторожного футбола, да и травмы прямо перед турниром никому не нужны. Аккуратненько, без лишнего напряга — и на ЧМ.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.11.