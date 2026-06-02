Выбираем самую результативную сборную ЧМ-2026

11 июня стартует чемпионат мира по футболу — 2026. Его примут три страны из Северной Америки — Канада, США и Мексика. Финальный матч намечен на 19 июля. Впервые в турнире примут участие аж 48 команд. Какая из них окажется самой результативной? Букмекеры принимают ставки и на это! Главные претенденты уже известны.

Испания, Франция, Англия и Бразилия — главные кандидаты

Список фаворитов полностью совпадает с линией на победителей турнира, что вполне логично. Чем сильнее команда, тем больше шансов зайти дальше. Чем дальше она зайдёт, тем больше проведёт матчей. А чем больше проведёт матчей, тем выше шансы забить больше голов. Минутка банальностей закончена, переходим к котировкам.

Возглавляет рейтинг сборная Испании с коэффициентом 5.00 — это примерно 20% вероятности. Испанцы в 2024 году стали чемпионами Европы в весьма зрелищном стиле, обладают мощнейшей группой атаки, а в отборочном цикле не стеснялись забивать много. Абсолютно во всех встречах поражали чужие ворота минимум два раза, Турцию разнесли со счётом 6:0, а Грузии с Болгарией досталось по 4:0.

Следом располагается сборная Франции — 5.70 (16%). Два финала чемпионата мира подряд, мощнейшая группа атаки. Один Килиан Мбаппе чего стоит. Или Усман Дембеле. Или… Да тут в кого угодно из заявки ткни — попадёшь в звезду. Соперникам можно только посочувствовать. Если не сваляют дурака, остановить их будет сложно. Если учитывать опыт предыдущих турниров, шансы смотрятся особенно хорошо.

Чуть ниже оцениваются шансы сборных Англии и Бразилии (по 7.20). Составы замечательные, тренеры именитые. Правда, клубные: со сборными Томас Тухель и Карло Анчелотти ничем похвастать не могут. По крайней мере, пока. Британцы традиционно сушат игру, у Бразилии нет классической «девятки» и сильных фланговых защитников. В теории чревато проблемами при взломе низкого блока.

А что же Месси с Роналду?

Их сборные тоже идут довольно высоко. Правда, в пятёрку сильнейших не входят. Её замыкает команда Германии (8.20). Звёзд тут по-прежнему много, однако проблема примерно та же, что и у бразильцев. Чистого страйкера нет. Ник Вольтемаде, даром что 196 см ростом, отличается подыгрышем и техникой. Наконечника в духе Мирослава Клозе золотых лет не видать.

А вот дальше идут как раз Аргентина (8.70) и Португалия (9.20). С одной стороны, Месси и Роналду определённо прошли свой пик. С другой – списывать живых легенд никогда нельзя, да и группа поддержки у них солидная. Опять же, всегда можно отвести душу на аутсайдере на групповом этапе. Тогда, глядишь, хватит и вылета в четвертьфинале.

Кто ещё попал в десятку?

Следом расположилась сладкая парочка из Бенилюкса. Восьмое место у сборной Нидерландов (16.0), девятое — у Бельгии (18.0). Обе команды сейчас ближе к тёмным лошадкам, нежели к полноценным претендентам. У Нидерландов далеко не самый мощный состав, и Рональд Куман в главных тренерах не впечатляет. А «золотое» поколение бельгийцев сходит со сцены. В строю остались единицы, да и те прошли пик. Линия обороны выглядит откровенно печально. Зайти далеко будет ой как сложно.

Десятку замыкает сборная Норвегии (26.0). Представить её на поздних стадиях непросто, зато атаку возглавит сам Эрлинг Холанд! Такому только предоставь шанс — тут же накажет. Если что, есть Сёрлот и Эдегор. Италия ощутила мощь скандинавов, пора оценить их силы на финальном этапе.

Остальные безнадёжно отстали — на Колумбию, Мексику, США, Уругвай и Швейцарию можно поставить за 41.0. Можно — но не хочется. Мы же остановимся на сборной Франции, у которой звёзда на звезде и звездой погоняет в сумме с колоссальным опытом.

Ставка: сборная Франции забьёт больше всех на ЧМ-2026 за 5.70.