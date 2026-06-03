Печальная Италия и подготовка к чемпионату мира в США

Представляем вашему вниманию экспресс на футбольные товарищеские матчи, которые пройдут сегодня, 3 июня. Кто-то готовится к предстоящему чемпионату мира, а кому-то остаётся только смотреть в будущее.

Прогноз на матч Люксембург — Италия

Пока топ-сборные готовятся к ЧМ-2026, итальянцы едут в Люксембург, чтобы хоть как-то занять время в ожидании новой жизни. Дженнаро Гаттузо ушёл, но кому от этого легче? Между тем Люксембург важно не путать с Лихтенштейном: это сравнительно крепкая страна, добившаяся заметного прогресса в последние годы. Между прочим, закрепилась в топ-100 рейтинга ФИФА.

Но не более. Достаточно сказать, что в отборе ЧМ-2026 вообще не набрала очков в шести матчах с Германией (вопросов нет), Словакией (вопросы появляются) и Северной Ирландией (вопросы кричат о себе). Так что сборная Италии – явный фаворит. Даже после утомительного сезона, непонятно для чего собравшаяся. Ждать каких-то исторических разгромов не стоит — мотивация не та, особенно в гостях. А вот что-нибудь в духе 3:1 или 3:0 вполне вероятно. Лишний раз злить болельщиков не стоит, так что совсем уж отбывать номер не станут. Возьмём тотал больше.

Прогноз на матч Нидерланды — Алжир

Сборная Нидерландов в предыдущее международное окно проверяла себя на фоне других участников финальной части чемпионата мира. Обе встречи провела на своём поле. Для начала одержала волевую победу в матче с Норвегией — 2:1 с голами ван Дейка и Рейндерса. Следом разошлась миром с Эквадором — 1:1. На первый взгляд, гордиться особо нечем. На деле же представителю Южной Америки пришлось противостоять вдесятером. Тоже опыт.

Разумеется, хозяева сильнее. Тем более на своём поле. В то же время Алжир славится организованностью и умеет терпеть. Сам не раскрывается, однако и другим свободы не даёт. Значит, града моментов у фаворита, скорее всего, не будет. Так что лезть в форы слишком опасно. А вот тотал меньше 2.5 гола за 2.11 смотрится хорошо. Ждём сравнительно осторожного футбола, да и травмы прямо перед турниром никому не нужны. Аккуратненько, без лишнего напряга — и на ЧМ.

Прогноз на матч Дания — ДР Конго

Дания подходит к июньским матчам в странном настроении. Формально это просто контрольная встреча, однако фон у неё совсем не туристический. Команда Брайана Римера весной прошла Северную Македонию (4:0), затем сорвалась в решающем стыке с Чехией и осталась без чемпионата мира. А ДР Конго не такой уж удобный соперник, чтобы выместить на нём злобу. Команда Себастьена Дезабра впервые с 1974 года вышла на чемпионат мира!

Берём тотал меньше 2.5 мяча. Пожалуй, 1:0, 2:0 или 1:1 здесь выглядит естественнее, чем 3:1 или 4:0. Дания должна чаще владеть инициативой, но ДР Конго уже доказала, что умеет сушить важные матчи. А эта товарищеская встреча перед большим турниром тоже станет важной — надо проверить силы, обкатать сочетания.

Экспресс на футбол 3 июня 2026 года

Ставка 1: тотал больше 2.5 гола в матче Люксембург — Италия за 1.71.

тотал больше 2.5 гола в матче Люксембург — Италия за 1.71. Ставка 2: тотал меньше 2.5 гола в матче Нидерланды — Алжир за 2.11.

тотал меньше 2.5 гола в матче Нидерланды — Алжир за 2.11. Ставка 3: тотал меньше 2.5 мяча в матче Дания — ДР Конго за 1.70.

Общий коэффициент: 1.71 х 2.11 х 1.70 = 6.13.