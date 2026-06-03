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Когда начнётся ЧМ-2026, расписание матчей чемпионата мира по футболу, участники, статистика, таблица

Нойер вернулся не просто так! Выбираем лучшего вратаря ЧМ-2026
Алексей Серяков
Прогноз на лучшего вратаря ЧМ-2026
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Кандидатов много, все, как один, достойные.

11 июня наконец-то начнётся чемпионат мира по футболу — 2026. Его примут три страны из Северной Америки — Канада, США и Мексика. Финальный матч запланирован на 19 июля. Впервые в финальной части турнира примут участие аж 48 команд.

Интриг хватает. Букмекеры предлагают подумать и над не самыми очевидными вопросами. Вот один из них: кто станет лучшим вратарём ЧМ? Линия уже сформирована. Самое время определить вашего фаворита.

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Действующий обладатель награды — главный фаворит

Приз лучшему вратарю чемпионатов мира называется «Золотая перчатка». До 2010 года награда носила имя легендарного советского голкипера Льва Яшина. Лауреата определяет специальная комиссия ФИФА. В XXI веке ими становились Оливер Кан, Джанлуиджи Буффон, Икер Касильяс, Мануэль Нойер, Тибо Куртуа…

И Эмилиано Мартинес! Ну, вы помните. Аргентинец в Катаре отметился не только яркими спасениями и золотыми медалями, но и эмоциональными празднованиями, провокационными жестами, громкими заявлениями. В общем, брал от жизни всё. Так и оказался победителем.

Теперь он снова считается фаворитом. Ставки на голкипера «Астон Виллы» принимаются с коэффициентом 5.10, что составляет примерно 18% вероятности. Мартинесу уже 33 года, для вратаря — самый сок. Лучшим в своём амплуа его мало кто считает, однако на коротком турнире кураж и результаты команды имеют особое значение. С этим у него проблем точно нет.

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Кто ещё претендует на награду

Надо сказать, что претендентов хватает. Линия очень ровная. 5.60 дают на основного голкипера сборной Испании Уная Симона, хотя клубный сезон у него выдался непростой. Зато команда очень сильна: много владеет мячом, мало что позволяет соперникам, редко пропускает. Все шансы зайти далеко и наоформлять «сухих» матчей.

Следом идёт Алисон Бекер. Вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии не первый год страдает из-за травм. Собственно, он совсем недавно вернулся в строй. Именно физическое состояние вызывает основные вопросы, ведь класс давно очевиден всем любителям футбола. Коэффициент — 6.20. Всё упирается в готовность и здоровье.

Любопытно, что в топ-5 вошёл ещё один представитель сборной Бразилии. Эдерсон наломал дров в чемпионате Турции: были ошибки, удаление, дисквалификация. Но если с Алисоном что-то случится, пост номер один достанется ему. Как минимум опыта и страсти Эдерсону не занимать. Букмекеры оценивают его шансы в 7.50.

Между двумя бразильцами вклинился Мик Меньян из сборной Франции (7.00). Весь сезон тащил безыдейный «Милан» Массимилиано Аллегри. Так и не вытащил: «россонери» проиграли в последнем туре середняку, финишировали пятыми, остались без Лиги чемпионов. Тренера моментально уволили, а голкипер постарается поднять себе настроение на ЧМ-2026. Отличный вариант для ставки: хорош сам, крепкая защита, элитная команда.

Чьи шансы оценивают ниже

За пределами пятёрки сильнейших хватает больших имён. Ещё один испанец Давид Райя (8.00), безоговорочный первый номер сборной Англии Джордан Пикфорд (8.00), а также португальский голкипер Диогу Кошта (10.0). Райя не является основным в сборной Испании, а Пикфорд с Коштой всё же уступают в классе элите. Их основной шанс — успехи команд.

Следом идёт Мануэль Нойер из сборной Германии (11.0). На пятом десятке живая легенда вернулся в национальную команду, хотя недовольных много. Юлиан Нагельсман рискует, но как минимум по части опыта Нойеру равных нет. А там поглядим.

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Дальше пропасть — на Барта Вербрюггена из Нидерландов или бельгийца Тибо Куртуа предлагают заключить пари за 21.0. Команды не самые сильные, да и минувшие сезоны выдались скомканными. Остальные находятся ещё дальше. Мы остановимся на голкипере сборной Франции.

Ставка: Мик Меньян станет лучшим вратарём ЧМ-2026 за 7.00.

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