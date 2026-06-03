Франция — Кот-д'Ивуар. Мбаппе и Дембеле проснутся позже

4 июня состоится товарищеский матч Франция — Кот-д'Ивуар. Игра пройдёт в Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Франция — Кот-д'Ивуар 4 июня 2026 года

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 1.57. Победа Кот-д’Ивуара оценивается коэффициентом 5.15. Ничейный исход можно найти в линии за 4.33.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.78. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.

Прогноз на товарищеский матч Франция — Кот-д'Ивуар

Обе сборные попали в финальную часть чемпионата мира, вот и спаррингуют друг с другом перед турниром. Времени осталось не так много, но порадовать на прощание родных болельщиков и пополнить казну национальной федерации футбола французы успеют. Так сказать, совместят приятное с полезным.

Надо сказать, очные встречи соперников в годы проведения крупных турниров потихоньку входят в привычку. В конце концов, в Лиге 1 всегда хватало выходцев с Берега Слоновой Кости. За последние 10 лет пересекались дважды. Осенью 2016 года, после неудачи на Евро, французы даже забить не смогли. Правда, и не пропустили — 0:0.

Зато в марте 2022 года, за восемь месяцев до чемпионата мира в Катаре, одержали в Марселе волевую победу. Пропустили от Николя Пепе, моментально отыгрались благодаря усилиям Оливье Жиру, а в компенсированное время отличился Орельен Тчуамени (2:1). На ЧМ-2022 «трёхцветные» добрались до финала. На сей раз амбиции тоже высочайшие.

Состав у французов ого-го, спарринги тоже любопытные. Строго топ-сборные, причём из разных конфедераций. Март, например, посвятили представителям Южной Америки. Две игры — две победы. Сначала одолели Бразилию (2:1), затем расправились с Колумбией (3:1). Теперь вот пришёл черёд африканцев.

Кот-д’Ивуар тоже зря времени не терял. В марте добыл две победы, причём всухую и в матчах с далеко не последними командами. По крайней мере, на ЧМ-2026 корейцы с шотландцами пробились. Азиатам досталось четыре гола, британцам хватило и одного. Что любопытно, снова отличился Николя Пепе. Надёжная оборона очень пригодится в Северной Америке. Там предстоит сдерживать Германию с Эквадором.

Франция, естественно, посильнее, однако на мальчика для битья гости не похожи. В воротах, что любопытно, Альбан Лафон, которому лет 10 назад прочили огромное будущее. Причём в футболке сборной Франции. Иногда жизнь бывает иронична. Физики и атлетизма ивуарийцам хватит на троих, пропускают мало. Сам Лафон на ленточке всегда был хорош. Рискнём заиграть их победу с форой (+1) за 1.85. Проиграть, конечно, могут, но много не пропустят.

Ставка: Кот-д’Ивуар победит с форой (+1) за 1.85.