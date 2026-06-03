Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Испания — Ирак: прогноз и трансляция 4 июня 2026 года

Испания — Ирак. Лёгкая прогулка
Алексей Серяков
Испания — Ирак: прогноз на матч
Комментарии
На своём поле испанцы добудут победу.

4 июня состоится товарищеский матч Испания — Ирак. Игра пройдёт в Ла-Корунье на стадионе «Абанка-Риасор». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Испания — Ирак 4 июня 2026 года

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.13. Победа Ирака оценивается коэффициентом 33.0. Ничейный исход можно найти в линии за 8.35.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.37. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.50.

Прогноз на товарищеский матч Испания — Ирак

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
04 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Ирак
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Давайте не будем делать вид, что в этом матче есть интрига. По крайней мере, по части исхода. Если сборная Испании не станет совсем уж валять дурака и беречься перед отправлением в Северную Америку, то непременно добудет победу. Разница в классе не просто велика — она грандиозна, чрезмерна.

Не потому, что Ирак совсем уж плох. Вовсе нет. На чемпионате мира — 2026, похоже, будет как минимум пара-тройка сборных слабее. Просто испанцы слишком хороши. А главное — совсем не склонны заниматься ерундой даже в проходных встречах. Милосердием к сопернику не отличаются, идут в атаку до последнего.

Вот, например, взгляните на отбор к ЧМ-2026. Сборной Турции досталось на орехи — 6:0. Болгария получила дважды — 4:0 и 3:0. Грузии прилетело немногим меньше — 4:0 и 2:0. Абсолютно в каждой игре квалификации действующие чемпионы Европы забивали не менее двух раз. Дома или на выезде — вообще неважно. Состав менялся, итог оставался. Полное территориальное доминирование, постоянное давление, рано или поздно — голы.

Так что реальные интриги стоит искать в других плоскостях. Звучат они примерно так: сколько именно забьют испанцы и пропустят ли что-то в ответ? Сомнения, прямо скажем, есть. Раз уж мы обращались к квалификации ЧМ-2026, скромно заметим: в пяти из шести матчей тогда сыграли «на ноль». Исключение — 2:2 с Турцией в последнем туре, когда турнирной мотивации не осталось.

Самое замечательное, что прежде Испания с Ираком уже встречались. И не в каком-то там товарняке! А на самом что ни на есть официальном турнире, пусть и не на самом важном. 2009 год, Кубок конфедераций перед ЧМ в ЮАР, групповой этап. Фаворит лениво заталкивает один мяч (спасибо Давиду Вилье) и не тратит лишних сил. 1:0, Икер Касильяс не пропустил. В итоге заняли третье место.

Та сборная Испании добавила к золоту Евро победу на мировом первенстве. А потом вернулась на чемпионат Европы — и повторила на бис. Сдюжит ли нынешнее поколение? Скоро узнаем. А пока — победа фаворита всухую с коэффициентом 1.67. Найти что-то более интересное здесь сложно. Рвать жилы перед крупным турниром слишком опасно. Силы и здоровье нужно беречь. Пригодятся.

Ставка: Испания победит всухую за 1.67.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android