Швеция — Греция. Грэм Поттер после холодного душа от Норвегии

У шведов остаётся чуть больше недели до чемпионата мира.

4 июня состоится товарищеский матч Швеция — Греция. Игра пройдёт на «Strawberry Arena» в Стокгольме. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Для шведов это последний контрольный матч перед вылетом в Даллас на чемпионат мира.

Коэффициенты на матч Швеция — Греция 4 июня 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение шведам. Сделать ставку на победу Швеции предлагается с коэффициентом 1.97. Победа Греции оценивается коэффициентом 3.45. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

При этом аналитики не ждут результативного матча. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.98. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.

Прогноз на товарищеский матч Швеция — Греция 4 июня 2026 года

У Швеции получился совсем не тот старт подготовки, который хотелось бы показать перед домашней публикой. В Осло команда Грэма Поттера проиграла Норвегии со счётом 1:3, причём цифры даже лестные для шведов: первый тайм оказался провальным, норвежцы доминировали, а единственным светлым эпизодом стал гол Александера Исака после выхода на замену.

Именно поэтому матч с Грецией — уже не товарняк для тонуса. Шведам нужно быстро поправить впечатление, вернуть энергию и дать болельщикам нормальный домашний сигнал перед ЧМ. Тем более состав позволяет играть гораздо агрессивнее: в заявке есть Исак, Энтони Эланга, Лукас Бергвалль, Маттиас Сванберг, Ясин Аяри и Беньямин Нюгрен. Кулусевски из-за травмы в окончательный список не попал, но атакующего ресурса у Поттера всё равно много.

Греция при этом не выглядит удобным соперником. Команда Ивана Йовановича не едет на чемпионат мира, зато получила сильный июньский спарринг-блок: сначала Швеция на выезде, затем Италия дома. В заявке есть Влаходимос, Цимикас, Мавропанос, Кулиеракис, Дзолис, Масурас, Константелиас, Павлидис, Дувикас и Костулас. Да, травмирован Бакасетас, нет Сиописа, однако впереди всё равно хватает игроков, способных наказать за провалы между линиями.

Швеция, скорее всего, будет играть с нажимом. После 1:3 от Норвегии ей нельзя выходить в эконом-режиме и просто катать мяч до финального свистка. Плюс впереди старт ЧМ с Тунисом 15 июня, а значит, Поттеру нужно проверить не только структуру, но и связки в атаке. Это повышает шансы на гол хозяев, однако одновременно оставляет пространство для греческих выпадов.

Чистая победа Швеции выглядит заманчиво, но после такого матча в Осло доверять хозяевам без страховки не хочется. Тотал больше 2.5 мяча тоже рабочий вариант, однако счёт 1:1 ломает ставку, хотя по логике смотрится вполне естественно. Поэтому лучше взять рынок, который ловит главный нерв матча: Швеция будет исправляться, Греция — пользоваться свободными зонами.

Берём «обе забьют — да» за 1.74. Для ставки подходят 1:1, 2:1, 2:2 и 3:1 — все эти варианты хорошо ложатся на шведскую необходимость атаковать и греческую способность отвечать через сильную переднюю группу.

Ставка: обе забьют за 1.74.