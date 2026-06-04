Франция возится с африканцами, а Грэм Поттер исправляется за оплеуху от Норвегии

Подготовка к чемпионату мира по футболу продолжается. Сегодня, 4 июня, пройдут товарищеские матчи национальных сборных. Представляем вашему вниманию экспресс на некоторые из них.

Прогноз на матч Франция — Кот-д'Ивуар

Обе сборные попали в финальную часть чемпионата мира, вот и спаррингуют друг с другом перед турниром. Времени осталось не так много, но порадовать на прощание родных болельщиков и пополнить казну национальной федерации футбола успеют. Так сказать, совместят приятное с полезным.

Состав у французов ого-го, спарринги тоже любопытные. Строго топ-сборные, причём из разных конфедераций. Март, например, посвятили представителям Южной Америки. Две игры — две победы. Сперва одолели Бразилию (2:1), затем расправились с Колумбией (3:1). Кот-д’Ивуар тоже зря времени не терял. В марте добыл две победы, причём всухую и далеко не над последними коллективами. По крайней мере на ЧМ-2026 корейцы с шотландцами пробились.

Франция, естественно, посильнее, но на мальчиков для битья гости не похожи. В воротах, что любопытно, Альбан Лафон, которому лет 10 назад прочили огромное будущее. Причём в футболке сборной Франции. Иногда жизнь бывает иронична. Физики и атлетизма ивуарийцам хватит на троих, пропускают мало. Сам Лафон на ленточке всегда был хорош. Рискнём заиграть их победу с форой (+1) за 1.85. Проиграть, конечно, могут, но много не пропустят.

Прогноз на матч Швеция — Греция

У Швеции получился совсем не тот старт подготовки, который хотелось бы показать перед домашней публикой. В Осло команда Грэма Поттера проиграла Норвегии со счётом 1:3, причём цифры даже лестные для шведов: первый тайм развалился, Норвегия доминировала, а единственным светлым эпизодом стал гол Александера Исака после выхода на замену.

Именно поэтому матч с Грецией — уже не товарняк для тонуса. Шведам нужно быстро поправить впечатление, вернуть энергию и дать болельщикам нормальный домашний сигнал перед ЧМ. Тем более состав позволяет играть гораздо агрессивнее. Атакующего ресурса у Поттера много. Греция при этом не выглядит удобным соперником. Впереди хватает игроков, способных наказать за провалы между линиями.

Швеция, скорее всего, будет играть с нажимом. После 1:3 от Норвегии ей нельзя выходить в эконом-режиме и просто катать мяч до финального свистка. Плюс впереди старт ЧМ с Тунисом 15 июня, а значит, Поттеру нужно проверить не только структуру, но и связки в атаке. Это повышает шансы на гол хозяев, но одновременно оставляет пространство для греческих выпадов. Ждём голы в обе стороны.

Экспресс на футбол 4 июня 2026 года

Ставка 1: Кот-д’Ивуар победит Францию с форой (+1) за 1.85.

Кот-д’Ивуар победит Францию с форой (+1) за 1.85. Ставка 2: обе забьют в матче Швеция — Греция за 1.74.

Общий коэффициент: 1.85 х 1.74 = 3.21.