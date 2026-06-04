Испания укатывает Ирак, у Мексики — генеральная репетиция

Представляем вашему вниманию экспресс на товарищеские матчи национальных сборных в преддверии чемпионата мира по футболу, которые пройдут сегодня, 4 июня, а также ночью 5 июня.

Прогноз на матч Испания — Ирак

Давайте не будем делать вид, что в этом матче есть интрига. По крайней мере по части исхода. Если сборная Испании не станет совсем уж валять дурака и беречься перед отправлением в Северную Америку, то непременно добудет победу. Разница в классе не просто велика — она грандиозна, чрезмерна.

Не потому что Ирак совсем уж плох. Вовсе нет. На чемпионате мира — 2026, похоже, будет как минимум пара-тройка сборных послабее. Просто испанцы слишком хороши. А главное — совсем не склонны заниматься ерундой даже в проходных встречах. Милосердием к сопернику не отличаются, идут в атаку до последнего.

Так что реальные интриги стоит искать в других плоскостях. Звучат они примерно так: сколько именно забьют испанцы и пропустят ли они что-то в ответ? Сомнения, прямо скажем, имеются. Раз уж мы обращались к квалификации ЧМ-2026, скромно заметим: в пяти из шести матчей тогда сыграли «на ноль». А значит — победа фаворита всухую с коэффициентом 1.67. Найти что-то более интересное здесь сложно.

Прогноз на матч Мексика — Сербия

Для Мексики это последний контрольный матч перед домашним чемпионатом мира. Уже 11 июня команда Хавьера Агирре откроет турнир игрой с ЮАР, так что встреча с Сербией не просто очередная проверка. Это финальный домашний сигнал: состав назван, давление большое, публика ждёт не эксперимента ради эксперимента, а понятной готовности к старту.

Мексиканцы уже хорошо разогрелись. Сначала обыграли Гану (2:0), затем Австралию (1:0) — во втором случае всё решил гол Йохана Васкеса после углового. Важный момент: это были не безумные матчи на разрыв, а спокойные победы с контролем. Мексика сейчас больше похожа на команду, которая умеет закрывать соперника без хаоса. У Сербии ситуация совсем другая. Команда Велько Пауновича едет в Толуку после поражения 0:3 от Кабо-Верде, и тут можно отметить большое количество отсутствующих и непростой период после тяжёлого сезона.

Товарищеский статус всегда мешает брать слишком агрессивные варианты. У Мексики возможна ротация, Агирре наверняка будет распределять минуты, а после перерыва темп может просесть. Но разница в контексте слишком заметная: одни проводят генеральную репетицию перед домашним ЧМ, другие собирают обновлённую команду, переживают перелёт и играют без нескольких важных футболистов. Поэтому победа Мексики всухую выглядит интересно.

Экспресс на товарищеские матчи 4 июня 2026 года

Ставка 1: Испания победит Ирак всухую за 1.67.

Испания победит Ирак всухую за 1.67. Ставка 2: победа Мексики в матче с Сербией всухую за 2.16.

Общий коэффициент: 1.67 х 2.16 = 3.60.