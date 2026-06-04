Россия — Буркина-Фасо. В Волгограде будут рады

5 июня состоится товарищеский матч Россия — Буркина-Фасо. Игра пройдёт в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч Россия — Буркина-Фасо 5 июня 2026 года

Букмекеры отдают преимущество подопечным Валерия Карпина. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 1.38. Победа Буркина-Фасо оценивается коэффициентом 9.20. Ничейный исход можно найти в линии за 4.75.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15.

Прогноз на товарищеский матч Россия — Буркина-Фасо

Сборная России по делу проиграла Египту неделю назад. Напрочь завалила дебют, затем постепенно пришла в себя, но ничего толкового так и не создала. Был момент у Ивана Сергеева — на этом всё. Нельзя сказать, что соперник выглядел принципиально сильнее и висел на наших воротах, однако в целом преимущество имел. Свой шанс реализовал, победил 1:0.

Валерий Карпин ещё до игры замечал, что от вызова в национальную команду никто не отказывался, однако особого желания некоторые футболисты не проявляли. Их легко понять: позади долгий клубный сезон, совсем скоро стартует новый розыгрыш РПЛ. Вместо долгожданного летнего отпуска — дополнительные перелёты и матчи. Неудивительно, что рады оказались не все.

Что ж, возможно, поддержка родных трибун добавит желания. Скорее всего, состав окажется несколько скромнее: гонять одних и тех же футболистов из матча в матч после утомительного сезона нет смысла. Зато болеть в Волгограде умеют. Трибуны непременно заполнятся. Полагаем, на сей раз команда Карпина продемонстрирует больше желания. Да и соперник не так прост.

Сборная Буркина-Фасо заставит себя уважать. На слабачка она не похожа. Между прочим, располагается на довольно высокой 62-й строчке в рейтинге ФИФА, а 10 лет назад вовсе держалась в топ-40. Довольно крепкий коллектив на уровне Африки. К тому же три раза подряд выходил в плей-офф Кубка Африки, а в 2021 году даже добрался до полуфинала. На чемпионаты мира, правда, прежде не попадал.

Любопытно, в отборочной группе ЧМ-2026 отстали только от сборной Египта, с которой подопечные Валерия Карпина встречались неделю назад. В общем, в классе россиянам уступают, но считать их безнадёжной жертвой чревато. Это далеко не Бруней!

Так что лезть в большие форы желания нет. Нужно учитывать вот что: наши ближайшие соперники ушли без гола всего в одном из десяти отборочных матчей — как раз с Египтом. Россияне же в последних товарищеских матчах повадились пропускать. Как правило, немного. Зато исправно. А теперь взглянем на линию: коэффициент на голы в обе стороны составляет 2.15. Почему бы и нет? Вариант посмелее — победа России + обе забьют за 2.92.

Ставка: обе забьют за 2.15.