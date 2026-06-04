США, Мексика или Канада: кто из хозяев ЧМ-2026 выступит лучше всех?

Обратный отсчёт до старта чемпионат мира по футболу — 2026 продолжается. Турнир примут три страны из Северной Америки — Канада, США и Мексика. Мундиаль начнётся 11 июня, а финал запланирован на 19 июля. Впервые в финальной части турнира примут участие аж 48 команд.

Шесть из них представляют конфедерацию КОНКАКАФ, то есть Северную Америку. Это одна восьмая от всех участников турнира. Кто же выступит удачнее остальных? Букмекеры уже определились с фаворитами. Пора составить первое впечатление и нам.

США с Мексикой впереди всех

Двойка фаворитов выделяется, разница между ними минимальна. Фотофиниш остался за сборной США: если именно она зайдёт на турнире дальше всех, сыграет коэффициент 2.60, это примерно 37% вероятности. Как вы знаете, страны-хозяйки при жеребьёвке автоматически попадают в первую корзину. Тем самым облегчая себе задачу по выходу в плей-офф.

Американцам откровенно повезло. Впрочем, это уже давно стало традицией. Компанию по квартету им составят Турция, Парагвай и Австралия. Команды, конечно, крепкие, но, прямо скажем, на многое не претендующие. Всё необходимое для выхода в следующую стадию у них есть, а там уж как пойдёт. Если брать четыре предыдущих мундиаля, в трёх из них американцы доходили в 1/8 финала. Единственное исключение — ЧМ-2018 в России, на него вовсе не отобрались.

На пару миллиметров отстала Мексика — на неё дают 2.70. Ацтеки оказались в группе А, где сойдутся с ЮАР, Южной Кореей и Чехией. Квартет ровный, но тоже ничего страшного. Прежде мексиканцы были образцом стабильности: из раза в раз выбирались из группы, после чего непременно проигрывали в первом же раунде плей-офф.

На ЧМ-2022 серия прервалась — не смогли выбраться из группы. Теперь амбиции велики: знакомый климат, высокогорье, поддержка трибун. Прежде домашние мундиали складывались успешно — доходили до четвертьфиналов. Пожалуй, с учётом всех условий мексиканцы вполне способны компенсировать болельщикам катарское разочарование.

Канада — в своей лиге

Отстаёт от дуэта лидеров, сильно оторвалась от всех остальных. Здесь тоже жеребьёвка улыбнулась во все свои 32 зуба. Попали в одну группу с Боснией, Катаром и Швейцарией, причём самый сильный оппонент попадётся в заключительном туре. Значит, все шансы создать задел и подойти к последней игре в уверенном положении, а не дрожать под колоссальным давлением.

В финальных стадиях чемпионата мира канадцев не видали с 1990 по 2022 годы. В Катаре оказались пассажирами: три поражения в трёх турах, последнее место в группе, разница голов 2:7. Теперь рассчитывают как минимум на плей-офф. Футбол в стране постепенно развивается, заметные игроки появляются. Однако общий уровень остаётся посредственным.

Трио аутсайдеров безнадёжно

Если три предыдущие страны на правах хозяек получили путёвки на мундиаль напрямую, то оставшейся троице пришлось преодолеть квалификацию. И вот они здесь. За бортом осталась, например, Коста-Рика.

У сборных Панамы, Кюрасао и Гаити амбиции куда скромнее. В финальную часть попали — уже хорошо. На других посмотрим, себя покажем. Экзотика, шанс засветиться перед широкой аудиторией. Если получится зацепиться или даже сотворить чудо — совсем хорошо. Однако даже выхода в плей-офф от них не ожидают.

Ставки на Панаму принимаются с коэффициентом 30.0, чуть ниже оценены шансы Кюрасао (35.0). Даже опыт нашего старого знакомого Дика Адвоката, похоже, не поможет. Ещё ниже оцениваются шансы гаитян — на них дают аж 40.0.

Ставка: сборная Мексики пройдёт дальше всех за 2.70.