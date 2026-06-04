Аргентина или Бразилия — кто дальше зайдёт на ЧМ-2026?

До начала чемпионата мира по футболу — 2026 остались считаные дни, его примут три страны из Северной Америки — Канада, США и Мексика. Турнир стартует 11 июня, а финальный матч запланирован на 19 июля. Впервые в финальной части турнира участвуют аж 48 команд.

Шесть из них представляют зону КОНКАКАФ, то есть Южную Америку. Это одна восьмая от общего числа участников. Кто же покажет себя в лучшем свете? Букмекеры уже выставили линию. Самое время понять, чего они ожидают.

Шансы Аргентины и Бразилии абсолютно равны

Вот так. Если выбор сложный и кандидаты стоят друг друга, букмекеры предпочитают не выбирать. Шансы обеих сборных зайти дальше остальных представителей Южной Америки выражены коэффициентом 2.60, что составляет около 37%. Если же они не станут лучшими, сыграет коэффициент 1.50.

Аргентина в Катаре добилась исторического успеха: Лионель Месси наконец-то стал чемпионом мира, а Эмилиано Мартинес был признан лучшим вратарём турнира. Тогда все решалось на тоненького: начали с поражения от Саудовской Аравии, пережили сложные мгновения в плей-офф, едва не проиграли в дополнительных таймах Франции в финале. Состав, пожалуй, сильнее не стал, а тот же Месси и вовсе приближается к закату карьеры. Сомнения, сомнения.

Чуть ли не главный козырь сборной Бразилии — опытнейший Карло Анчелотти. Он, конечно, клубный тренер, но мудрость и знание психологии — вещи универсальные. Ярких исполнителей в группе атаки у пятикратных чемпионов мира, разумеется, хватает. Правда, Винисиус в майке национальной команды всегда выступал гораздо хуже, а Неймар после череды травм едва попал в заявку. Добавим сюда постоянные проблемы Алисона со здоровьем и откровенно слабые варианты на флангах обороны.

В общем, для большого успеха многое должно совпасть. Возможно, последний мундиаль в карьере Неймара и станет тем самым объединяющим фактором, благодаря которому бразильцы зайдут далеко. На наш взгляд, их шансы выше, чем у аргентинцев: таланта не меньше, а голода и злости больше.

Тёмные лошадки — Колумбия и Уругвай

Ещё две традиционно крепкие команды, которые способны на многое, но в список фаворитов всё же не включаются. Хотя успехи на мундиалях имеют. Тот же Уругвай, например, на ЧМ-2010 добрался до полуфинала, после чего дважды уступил со счётом 2:3 — Нидерландам и Германии. До медалей не хватило совсем чуть-чуть.

Сейчас шансы Колумбии оцениваются выше — 7.50. Отборочный цикл преодолели мощно, с качественными исполнителями проблем нет. Луис Диас, Джон Кордоба, Йерри Мина, Давинсон Санчес. Даже Хамес Родригес тут, хотя в клубах у него в последнее время успехов нет.

Заключить пари на сборную Уругвая предлагается за 13.0. Нынешнее поколение предыдущему уступает, однако несколько звёзд экстра-класса и организованная оборона позволяют пошуметь.

Аутсайдеры — Эквадор и Парагвай

Если верите в чудеса или просто любите поддерживать слабых, эта часть материала для вас. Ставки на сборную Эквадора принимаются с коэффициентом 18.0. На групповом этапе их ожидают Германия, Кот-д’Ивуар и Кюрасао. Состав сравнительно скромный, но для выхода в плей-офф есть всё, а там как сетка сложится.

Явным аутсайдером идёт сборная Парагвая (30.0). Тут всё совсем просто — что-то вроде «Хетафе», только среди национальных команд. Пропускает мало, играть соперникам не даёт, сама забивает по праздникам. Ни для кого не будет подарком, однако на чемпионатах мира такие команды редко проходят больше одной-двух кубковых стадий. Не хватает класса.

Ставка: сборная Бразилии зайдёт дальше всех за 2.60.