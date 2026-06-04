«Каролина» — «Вегас», второй матч за Кубок Стэнли. Мы здесь надолго!

5 июня состоится второй матч финала Кубка Стэнли «Каролина» — «Вегас». Игра пройдёт в Роли, на льду «Харрикейнз». Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Коэффициенты на второй матч «Каролина» — «Вегас» 5 июня 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение «Каролине». Сделать ставку на победу «Харрикейнз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.10. Победа «Вегаса» оценивается коэффициентом 3.15. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20.

При этом аналитики ждут результативного хоккея. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.83.

Прогноз на второй матч серии «Каролина» — «Вегас» в Кубке Стэнли

Первую встречу здесь сознательно оставляем за скобками. Смотрим на матч как на продолжение базового расклада серии: «Каролина» дома, с преимуществом площадки и почти идеальным плей-офф против «Вегаса», который в финал зашёл не на эмоциях, а через мощный отрезок и сухую серию с «Колорадо».

«Харрикейнз» вышли в финал с балансом 12-1 — такого пути с менее чем двумя поражениями не было с 1987 года. Но именно поэтому линия на хозяев выглядит чуть перегретой. Да, «Каролина» системнее, агрессивнее давит, много бросает и дома будет подминать темп под себя.

Только вот «Вегас» не та команда, которая разваливается от чужого давления в этом сезоне. У «Голден Найтс» есть Марнер с 20+ очками в плей-офф, а Дорофеев и Хауден уже оформили с десяток шайб. То есть у гостей хватает не просто глубины, а конкретных игроков, способных перевернуть всё за один-два периода. Даже если кто-то выпадет из обоймы.

Вратарская дуэль тоже не делает «Каролину» очевидным вариантом за низкий риск. Фредерик Андерсен идёт по плей-офф с лучшим средним количеством пропущенных шайб среди вратарей, прошедших дальше первого раунда. Но Картер Харт у «Вегаса» тоже держит уровень: свыше 92% сейвов, 10+ побед и, как правило, не больше двух пропущенных шайб.

Плюс важная деталь: «рыцари» выиграли оба очных матча в регулярке. Это было ещё в октябре, и финал Кубка Стэнли — совсем другая история. Справедливо! Однако для ставки на то, что гости не исчезнут за 60 минут, этот штрих всё равно полезен. У «Голден Найтс» есть понимание, как вскрывать эту «Каролину», и есть спецбригады, которые могут наказать за удаления.

Чистая победа «Вегаса» в основное время — уже перебор. Но и победа «Каролины» тоже не выглядит подарком: слишком сильный соперник, слишком ровная пара, слишком много инструментов у гостей. Поэтому берём аккуратнее — «Вегас» не проиграет в основное время. Для прохода хватит и ничьей после 60 минут.

Ставка: «Вегас» не проиграет в основное время за 1.68.