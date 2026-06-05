Второй матч сборной России и другие товарищеские встречи

Представляем вашему вниманию экспресс на товарищеские матчи сборных, которые пройдут сегодня, 5 июня, и в ночь на 6 июня: Россия — Буркина-Фасо, Венгрия — Финляндия и Канада — Ирландия.

Прогноз на матч Россия — Буркина-Фасо

Россия после выезда в Каир получила тот тип проверки, которого ей не хватало в большинстве товарищеских матчей. Египет выиграл со счётом 1:0, но впереди у команды Карпина ещё два домашних матча — 5 июня с Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня с Тринидадом и Тобаго в Калининграде. То есть это продолжение большого июньского сбора. Важен фон: «Волгоград Арена», домашняя публика, первый в истории матч с Буркина-Фасо и соперник, который стилистически ближе к Мали, чем к условному Никарагуа — физика, борьба, быстрые выпады, не самый удобный профиль для открытого футбола.

Буркина-Фасо не стоит воспринимать как декоративного африканского гостя. У соперника есть Мохамед Конате из «Ахмата» и игроки из чемпионатов Франции, Бельгии, Нидерландов и других европейских лиг. Плюс для самих «жеребцов» это часть июньского окна: после России у них запланирован матч с Беларусью. Эти игры идут в контексте подготовки к будущим задачам перед Кубком Африки. Поэтому здесь не ждём разгрома. Россия дома ближе к победе, однако после 0:1 с Египтом и 0:0 с Мали логичнее заиграть «низовой» сценарий.

Прогноз на матч Венгрия — Финляндия

Венгрия проводит июньское окно без большого турнира, но для Марко Росси этот матч не для галочки. Тренер вызвал расширенную группу на две игры — дома с Финляндией и затем на выезде с Казахстаном, причём в составе много молодых игроков, которым хотят дать шанс. Важно другое: Венгрия при Росси давно стала командой с узнаваемым рисунком — плотный блок, агрессия после потери, стандарты, резкие включения флангов и большая роль Собослаи между линиями. Дома на «Пушкаш Арене» против команды не топ-уровня такая модель обычно даёт венграм контроль без необходимости устраивать перестрелку.

Финляндия подходит к этому матчу после болезненной проверки Германией: 0:4, много обороны без мяча и явная разница в скорости принятия решений. Да, венгры не немцы, однако контекст всё равно важен: финнам снова придётся долго играть вторым номером, терпеть и искать моменты через редкие переходы. Финляндия — сложный соперник, она способна на отдельные сильные результаты, но именно в Будапеште баланс всё равно на стороне хозяев. В экспресс берём победу Венгрии.

Прогноз на матч Канада — Ирландия

Канада проводит последний домашний матч перед чемпионатом мира. Это важный момент для прогноза: у канадцев не просто спарринг, а репетиция перед стартовой встречей. Уже объявленная финальная заявка и понятная задача — зайти в турнир в нормальном эмоциональном тонусе. Победа 2:0 во встрече с Узбекистаном тоже хорошо ложится в картину: команда Марша не обязательно летит вперёд без оглядки, однако умеет дожимать оппонента после перерыва и прибавлять в интенсивности.

У Ирландии ситуация совсем другая. После победы в матче с Катаром со счётом 1:0 часть игроков уже покинула лагерь. Келлехер, О’Ши, Молумби и Мойлан вернулись в клубы, а к канадской части окна присоединились новые лица. Это не значит, что Ирландия приедет слабой или разобранной: у неё остаются физика, стандарты, прямой футбол. Но по мотивации и цельности состава преимущество у Канады. Чистая победа хозяев может оказаться низковатой, поэтому лучше взять индивидуальный тотал: Канада дома, перед ЧМ, против обновлённой ирландской группы должна забивать минимум два.

Экспресс на футбол 5 июня 2026 года

Ставка 1: тотал меньше 2.5 гола в матче Россия — Буркина-Фасо за 2.08.

Ставка 2: победа Венгрии в матче с Финляндией за 1.70.

Ставка 3: индивидуальный тотал Канады больше 1.5 гола в матче с Ирландией за 1.65.

Общий коэффициент: 2.08 х 1.70 х 1.65 = 5.83.