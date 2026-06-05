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Россия — Буркина-Фасо: прогноз и ставка на матч 5 июня 2026, смотреть бесплатно, какой канал, счёт, голы, прямой эфир, составы

Второй матч сборной России и другие товарищеские встречи
Алексей Анисимов
Экспресс на футбол 5 июня 2026 года
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Экспресс на футбол 5 июня 2026 года.

Представляем вашему вниманию экспресс на товарищеские матчи сборных, которые пройдут сегодня, 5 июня, и в ночь на 6 июня: Россия — Буркина-Фасо, Венгрия — Финляндия и Канада — Ирландия.

Прогноз на матч Россия — Буркина-Фасо

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Садулаев – 14'     2:0 Миранчук – 20'     3:0 Вахания – 73'    
Удаления: нет / Уэдраого – 43'

Россия после выезда в Каир получила тот тип проверки, которого ей не хватало в большинстве товарищеских матчей. Египет выиграл со счётом 1:0, но впереди у команды Карпина ещё два домашних матча — 5 июня с Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня с Тринидадом и Тобаго в Калининграде. То есть это продолжение большого июньского сбора. Важен фон: «Волгоград Арена», домашняя публика, первый в истории матч с Буркина-Фасо и соперник, который стилистически ближе к Мали, чем к условному Никарагуа — физика, борьба, быстрые выпады, не самый удобный профиль для открытого футбола.

Буркина-Фасо не стоит воспринимать как декоративного африканского гостя. У соперника есть Мохамед Конате из «Ахмата» и игроки из чемпионатов Франции, Бельгии, Нидерландов и других европейских лиг. Плюс для самих «жеребцов» это часть июньского окна: после России у них запланирован матч с Беларусью. Эти игры идут в контексте подготовки к будущим задачам перед Кубком Африки. Поэтому здесь не ждём разгрома. Россия дома ближе к победе, однако после 0:1 с Египтом и 0:0 с Мали логичнее заиграть «низовой» сценарий.

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Прогноз на матч Венгрия — Финляндия

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:45 МСК
Венгрия
Окончен
2 : 1
Финляндия
1:0 Варга – 26'     2:0 Варга – 43'     2:1 Миеттинен – 71'    

Венгрия проводит июньское окно без большого турнира, но для Марко Росси этот матч не для галочки. Тренер вызвал расширенную группу на две игры — дома с Финляндией и затем на выезде с Казахстаном, причём в составе много молодых игроков, которым хотят дать шанс. Важно другое: Венгрия при Росси давно стала командой с узнаваемым рисунком — плотный блок, агрессия после потери, стандарты, резкие включения флангов и большая роль Собослаи между линиями. Дома на «Пушкаш Арене» против команды не топ-уровня такая модель обычно даёт венграм контроль без необходимости устраивать перестрелку.

Финляндия подходит к этому матчу после болезненной проверки Германией: 0:4, много обороны без мяча и явная разница в скорости принятия решений. Да, венгры не немцы, однако контекст всё равно важен: финнам снова придётся долго играть вторым номером, терпеть и искать моменты через редкие переходы. Финляндия — сложный соперник, она способна на отдельные сильные результаты, но именно в Будапеште баланс всё равно на стороне хозяев. В экспресс берём победу Венгрии.

Прогноз на матч Канада — Ирландия

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
06 июня 2026, суббота. 02:45 МСК
Канада
Окончен
1 : 1
Ирландия
1:0 О'Брайен – 23'     1:1 Огбене – 60'    

Канада проводит последний домашний матч перед чемпионатом мира. Это важный момент для прогноза: у канадцев не просто спарринг, а репетиция перед стартовой встречей. Уже объявленная финальная заявка и понятная задача — зайти в турнир в нормальном эмоциональном тонусе. Победа 2:0 во встрече с Узбекистаном тоже хорошо ложится в картину: команда Марша не обязательно летит вперёд без оглядки, однако умеет дожимать оппонента после перерыва и прибавлять в интенсивности.

У Ирландии ситуация совсем другая. После победы в матче с Катаром со счётом 1:0 часть игроков уже покинула лагерь. Келлехер, О’Ши, Молумби и Мойлан вернулись в клубы, а к канадской части окна присоединились новые лица. Это не значит, что Ирландия приедет слабой или разобранной: у неё остаются физика, стандарты, прямой футбол. Но по мотивации и цельности состава преимущество у Канады. Чистая победа хозяев может оказаться низковатой, поэтому лучше взять индивидуальный тотал: Канада дома, перед ЧМ, против обновлённой ирландской группы должна забивать минимум два.

Экспресс на футбол 5 июня 2026 года

  • Ставка 1: тотал меньше 2.5 гола в матче Россия — Буркина-Фасо за 2.08.
  • Ставка 2: победа Венгрии в матче с Финляндией за 1.70.
  • Ставка 3: индивидуальный тотал Канады больше 1.5 гола в матче с Ирландией за 1.65.

Общий коэффициент: 2.08 х 1.70 х 1.65 = 5.83.

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