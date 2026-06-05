Матч недели Россия — Буркина-Фасо. Совсем не проходной

Сегодня, 5 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Буркина-Фасо. Игра пройдёт в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена», стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Раньше данные команды между собой не встречались.

Что думают букмекеры о матче сборных

Букмекеры считают сборную России явным фаворитом. Сделать ставку на победу команды Валерия Карпина предлагается с коэффициентом 1.32. Победа Буркина-Фасо оценивается коэффициентом 13.00. Ничейный исход можно найти в линии за 5.38.

При этом аналитики ждут достаточно результативный футбол. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.13. Если Буркина-Фасо забьёт, сыграет коэффициент 2.00.

Как дела у России

Сложно. Не катастрофа, конечно, но майский выезд в Каир точно не добавил лёгкости. 28 мая сборная России проиграла Египту 0:1, причём в стартовом составе вышли Агкацев, Вахания, Дивеев, Сильянов, Круговой, Батраков, Кисляк, Антон Миранчук, Глушенков, Сергеев и Обляков. То есть это был не набор случайных людей, а вполне серьёзная проверка обоймы.

В целом последние результаты тоже не выглядят так, чтобы можно было спокойно грузить на разгром. Поражение во встрече с Египтом, 0:0 с Мали, 3:1 с Никарагуа, 0:2 с Чили и 1:1 с Перу — вот такой отрезок. Да, в Волгограде сборная России играет успешно: на этом стадионе были победы в матчах с Кубой (8:0), Сирией (4:0) и Ираном (2:1). Однако Буркина-Фасо — это всё-таки не Куба и не Сирия.

В каком состоянии Буркина-Фасо

Интересном. С одной стороны, у команды был болезненный Кубок африканских наций: вылет в 1/8 финала от Кот-д’Ивуара 0:3, после чего федерация уволила Брама Траоре. Перед турниром ставили цель – дойти как минимум до полуфинала, и результат признали неудовлетворительным.

С другой стороны, сейчас это уже команда Амира Абду, и состав совсем не выглядит экзотикой. На июньские матчи с Россией и Беларусью вызваны 25 футболистов, среди них Эрве Коффи, Эдмон Тапсоба, Данго Уаттара, Адамо Нагало и Мохамед Конате. Собственно, у Буркина-Фасо есть игроки из европейских чемпионатов, а Конате выступает за «Ахмат».

Прогноз на матч Россия — Буркина-Фасо 5 июня 2026 года

С рынком спорить тяжело: Россия действительно фаворит. Домашний матч, Волгоград, статусная вывеска, желание отреагировать на поражение от Египта — всё это на стороне команды Карпина. Плюс после 0:1 в Каире тренерский штаб наверняка освежит атаку: в расширенном списке были Тюкавин, Воробьёв, Мелкадзе и Соболев, а в полузащите — Глушенков, Батраков, оба Миранчука, Обляков, Кривцов и Головин. Вариантов для давления хватает.

Но именно поэтому победа России за крохотный коэффициент не вдохновляет. Это товарищеский матч, а не отборочный финал. Карпину нужно смотреть сочетания, распределять нагрузку после Египта и готовиться ещё к игре с Тринидадом и Тобаго 9 июня. В таких условиях даже явный фаворит не обязан 90 минут играть на максимальной концентрации.

Сборная Буркина-Фасо опасна не общим статусом, а конкретными исполнителями. Уаттара умеет убегать за спины, Тапсоба даёт качество при стандартах, Конате хорошо знаком с российским футболом, да и сама команда после смены тренера явно будет доказывать, что январский провал на КАН не её реальный уровень. Это не соперник, которого можно просто задавить фоном и классом.

Отдельно важен стиль матча. Россия после Египта обязана играть активнее, особенно дома, при большой аудитории. Значит, будет больше продвижений флангами, больше стандартов, больше потерь при попытке ускорить атаку. А против африканской команды с быстрыми нападающими и сильными верховыми игроками это наверняка приведёт хотя бы к одному неприятному моменту у ворот.

Победу России отрицать не хочется. 2:1 или 3:1 выглядит вполне рабоче. Но брать чистую П1 слишком скучно и дёшево, а фора уже упирается в реализацию и желание российских футболистов. Гораздо интереснее зайти через гол гостей: Буркина-Фасо достаточно качественная команда, чтобы не уехать из Волгограда с нулём.

Ставка: Буркина-Фасо забьёт за 2.00.