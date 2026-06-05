Аргентина — Гондурас. Разминка для команды Месси

7 июня состоится товарищеский матч Аргентина — Гондурас. Игра пройдёт на стадионе «Kyle Field» в Колледж-Стейшене, штат Техас. Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.

Коэффициенты на матч Аргентина — Гондурас 7 июня 2026 года

Букмекеры отдают очевидное предпочтение аргентинцам. Сделать ставку на победу Аргентины предлагается с коэффициентом 1.13. Победа Гондураса оценивается коэффициентом 14.00. Ничейный исход можно найти в линии за 6.60.

При этом аналитики ждут уверенного преимущества чемпионов мира. Тотал меньше 3.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65, а тотал больше 3.5 мяча — с коэффициентом 2.12. Если забьёт только Аргентина, сыграет коэффициент 1.71.

Прогноз на товарищеский матч Аргентина — Гондурас 7 июня 2026 года

Аргентина начинает последнюю фазу подготовки к защите титула: сначала Гондурас в Техасе, затем Исландия, а 16 июня — старт ЧМ с Алжиром. Поэтому ждать от команды Лионеля Скалони максимального риска не стоит. Да, класс соперника позволяет устроить шоу, но смысл таких матчей перед турниром обычно другой: распределить нагрузку, проверить связи и не потерять никого за 10 дней до первой игры чемпионата мира.

По составу у Аргентины всё мощно, однако есть важные оговорки. Эмилиано Мартинес, Ромеро, Отаменди, Де Пауль, Мак Аллистер, Энцо Фенандес, Пaредес, Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес, Альмада, Пас и, конечно, Месси — всех подтвердила федерация. Но Лео перед сбором почувствовал мышечную усталость в левом заднем бедре, так что именно с ним нужно быть аккуратнее. Он в заявке на ЧМ, однако в товарняке с Гондурасом ждать его не стоит.

Не только Месси отдельная история. У Эмилиано Мартинеса ранее был перелом безымянного пальца, Кристиан Ромеро восстанавливался после повреждения колена, а Науэль Молина и Гонсало Монтьель — после мышечных проблем. При этом свежий медицинский апдейт уже лучше: Ромеро и Хулиан Альварес тренировались в общей группе и находятся в распоряжении штаба, а игроки с повреждениями продолжают работу с физиотерапевтами.

У Гондураса ситуация куда менее праздничная. Команда не вышла на чемпионат мира, теперь её ведёт Хосе Франсиско Молина, и матч с Аргентиной для него — всего второй у руля сборной. В заявке есть Дениль Мальдонадо, Кервин Арриага, Давид Руис, Луис Пальма, Ригоберто Ривас и интересный молодой форвард Кейрол Фигероа из системы «Ливерпуля». Впрочем, важнее другое — много отсутствующих.

Вот тут и рождается логика ставки. Аргентина даже с ротацией должна контролировать мяч, территорию и темп. Но брать разгромную фору рискованно: Скалони наверняка будет беречь проблемных игроков, Месси нельзя нагружать без необходимости, а матч перед ЧМ легко превращается в 2:0 вместо 5:0. Гондурас, наоборот, при таком подборе у соперника вряд ли раскроется сам — для него это витрина и проверка дисциплины.

Поэтому выбираем вариант «забьёт только Аргентина» за 1.71. Он проходит при 1:0, 2:0, 3:0 и 4:0 — ровно в тех сценариях, где чемпионы мира спокойно забирают контрольный матч, но не обязательно устраивают голевой карнавал. Главный риск — случайный стандарт Гондураса, однако по балансу состава, мотивации и осторожности Аргентины перед ЧМ шансы на это снижаются.

Ставка: забьёт только Аргентина за 1.71.