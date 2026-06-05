США — Германия. Нагельсман нахмурит брови

6 июня состоится товарищеский матч США — Германия. Игра пройдёт в Чикаго на стадионе «Солджер Филд». Стартовый свисток запланирован на 21:30 мск.

Коэффициенты на матч США — Германия 6 июня 2026 года

Букмекеры отдают преимущество немцам. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.86. Победа США оценивается коэффициентом 3.63. Ничейный исход можно найти в линии за 4.15.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50.

Прогноз на товарищеский матч США — Германия

Сборная Германии продолжает подготовку к чемпионату мира — 2026. В конце мая попрощалась с родной публикой, размявшись в Майнце на Финляндии. После чего отправилась в Северную Америку. До старта турнира остаются считаные дни. Успеют сойтись с одной из стран-хозяек грядущего ЧМ. Это уже провёрка посерьёзнее, да и условия потихоньку приближаются к боевым.

У сборной США проблем со спаррингами, естественно, нет. И уровень серьёзный, и, опять же, желающих попробовать себя в условиях будущего ЧМ-2026 хватает. В предыдущее международное окно, например, американцы проверили себя на фоне сборных Португалии и Бельгии. Правда, без особых успехов — 2:5 и 0:2. А в последний день мая сошлись с Сенегалом. Теперь вот дошли до бундестим.

Надо сказать, что это будет пятая очная встреча США и Германии за последние 13 лет. Одна из них даже была официальной. Вы наверняка помните ЧМ-2014, когда на групповом этапе подопечные тогда ещё Йоахима Лёва добыли победу со счётом 1:0, продолжив путь к золоту чемпионата мира в Бразилии. Оставшиеся три игры были товарищескими.

Матч 2013 года нам вряд ли чем-то поможет. Коротко отметим: «звёздно-полосатые» победили 4:3. Со встречей из 2015 года расклад тот же — 2:1 в пользу Германии. А вот в 2023 году составы были сравнительно приближены к нынешним. За немцев, например, сыграли Рюдигер, Та, Мусиала, Вирц, Зане, Хаверц, Горецка, Брандт. Они и победили — 3:1.

Разумеется, подбор исполнителей у сборной Германии мощнее. Однако история предыдущих товарищеских игр намекает: перед крупными турнирами результаты никому не нужны, команды находятся под нагрузками, а важнее всего обойтись без повреждений и наладить взаимопонимание. Всё остальное — потом. Поэтому заключать пари на исход и уж тем более лезть в крупные форы слишком опасно.

Как же быть? Самое очевидное — ставить на голы. Сейчас время для экспериментов, проверки резерва и ошибок. Моменты должны быть. Тотал больше 3 голов идёт за 1.78 — как минимум неплохо. Любителям рисковать стоит рассмотреть гол американцев в первом тайме за 2.07. Трибуны подгонят, народу в Чикаго ожидается много, а соперник после долгого перелёта наверняка затратит какое-то время, чтобы адаптироваться. Самое время хорошо начать.

Ставка: США забьёт в первом тайме за 2.07.