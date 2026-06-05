Англия — Новая Зеландия. Гарри Кейн входит в колею

6 июня состоится товарищеский матч Англия — Новая Зеландия. Игра пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Англия — Новая Зеландия 6 июня 2026 года

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.06. Победа Новой Зеландии оценивается коэффициентом 35.0. Ничейный исход можно найти в линии за 14.0.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.85.

Прогноз на товарищеский матч Англия — Новая Зеландия

Соперники ранее не встречались, что совсем не удивляет. С чего бы вдруг, да и где? Разве что на Кубке конфедераций, но сборная Англии давно не принимала и не выигрывала чемпионаты мира. Тофик Бахрамов такой один! И с победами на чемпионате Европы у неё по-прежнему туго. А для спаррингов и контрольных встреч всякий раз находились варианты поинтереснее.

Не в этот раз! Сборная Австралии давно переехала в азиатскую зону, проходит отборы там. Теперь у Новой Зеландии фактически нет соперников в Океании. Правда, сенсационное выступление на ЧМ-2010 продолжения не получило: тогда трижды сыграли вничью на групповом этапе, заняв третье место. С тех пор три раза кряду останавливались в шаге от чемпионата мира.

После расширения финальной части до 48 участников Океания получила гарантированную путёвку. Та-дам! Новая Зеландия одержала пять побед в пяти матчах с общим счётом 29:1. Все до единой победы — разгромные, несколько раз забивали по семь-восемь мячей. В общем, добро пожаловать на турнир.

Пока гранды потихоньку перебираются в Северную Америку для акклиматизации, англичане таки продолжают делать коммерцию. Лишний матч в Лондоне на «Уэмбли» слишком выгоден: публику порадовать, денег для национальной федерации заработать, Гарри Кейна соскучившемуся народу показать. Уверены, что запас в классе слишком велик: на старте турнира проблем не возникнет в любом случае. Сомневаться в этом сложно.

Разумеется, букмекеры отдают полнейшее преимущество хозяевам поля. Достаточно сказать, что похожую линию можно было увидеть разве что в товарищеском противостоянии сборных Испании и Ирака: преимущество подавляющее. Ещё бы: разница в классе пугает, а совсем уж беречься и отбывать номер на «Уэмбли» себе дороже. Что не сулит Новой Зеландии ничего хорошего.

Самое сложное в такой ситуации — выбрать достойную ставку. Всё же пропускает Англия редко, но и выпрыгивать из штанов ради лишнего гола точно не станет. А планка форы и тотала установлена высоко. Пожалуй, остаются интервалы. Нам больше всего нравится гол в первые 15 минут за 2.55. Всяко лучше, чем закладываться на разнос в проходной игре. Мощно начать, добиться преимущества, а потом с чувством собственного достоинства и экономией сил довести дело до конца. Полагаем, план выглядит примерно так.

Ставка: гол в первые 15 минут за 2.55.