Португалия — Чили. Вспоминая Татарстан

6 июня состоится товарищеский матч Португалия — Чили. Игра пройдёт в Лиссабоне. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч Португалия — Чили 6 июня 2026 года

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Португалии предлагается с коэффициентом 1.20. Победа Чили оценивается коэффициентом 17.5. Ничейный исход можно найти в линии за 6.40.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.27, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.35.

Прогноз на товарищеский матч Португалия — Чили

За последние 15 лет соперники пересекались дважды. Справедливости ради, особо ценной информации те встречи не несут: слишком много воды утекло. И всё же для порядка по ним пробежимся. В марте 2011 года в португальской Лейрии разошлись миром — 1:1, хотя состав у хозяев оказался довольно близок к оптимальному. Криштиану, правда, не было.

Зато апустя шесть лет игра была официальной. Да, всего лишь Кубок конфедераций. Зато целый полуфинал! Снова не выявили сильнейшего по итогам 90 минут — 0:0 в Казани на глазах более чем 40 тысяч зрителей. В дополнительных таймах голов тоже не случилось. А серия пенальти выдалась удивительной: все три футболиста сборной Португалии (Куарежма, Моутинью, Нани) не забили. 3:0 – победа Чили. Наверняка ностальгируют по дивному Татарстану!

Ведь с тех пор много воды утекло. Криштиану Роналду, разумеется, по-прежнему в строю. В остальном расклады поменялись. Португальцы, пожалуй, даже стали чуточку сильнее. По крайней мере, букмекеры, например, включают их в пятёрку фаворитов чемпионата мира 2026 года. Не главные претенденты, но одни из — железно. Спорить с этим сложно, звёзд хватает.

А сборная Чили… Ох, о ней в последнее время или хорошо, или ничего. А так как поводов говорить хорошо не видно, остаётся молчать. Давайте тезисно: на чемпионаты мира не попадали аж с 2014 года, опустились в шестой десяток рейтинга ФИФА, в квалификации ЧМ-2026 заняли последнее место. Ниже Боливии и Перу. 11 очков за 18 матчей, девять забитых мячей. Кошмар, просто кошмар!

Вот и получается. Ещё лет 10-15 назад представить подобную букмекерскую линию в этом противостоянии было невозможно. А теперь — легче лёгкого. 1.20 на П1! Разумеется, одна из сильнейших сборных мира считается явным фаворитом. На своём-то поле! На нейтральной территории португальцы наверняка могли бы не усердствовать, а вот дома ниже определённой планки желания не упадут.

С большой долей вероятности для победы этого хватит. А вот на что тут ставить — серьёзный вопрос. Всё же без боя чилийцы редко кому уступают, хотя забивают маловато. Раз так, напрашивается тотал меньше 3 голов за 1.83. Что-нибудь в духе 1:0 или 2:0 тут возможно, но всё же подстрахуемся на случай шального гола гостей. Мало ли что.

Ставка: тотал меньше 3 голов за 1.83.