Португалия, Англия, Германия и Аргентина — в футбольном экспрессе

Представляем вашему вниманию экспресс на товарищеские матчи национальных команд, которые пройдут сегодня, 6 июня, и в ночь на 7 июня.

Прогноз на матч США — Германия

Сборная Германии продолжает подготовку к чемпионату мира — 2026. В конце мая попрощалась с родной публикой, размявшись в Майнце на Финляндии. После чего отправилась в Северную Америку. У сборной США проблем со спаррингами, естественно, нет. И уровень серьёзный, и, опять же, желающих попробовать себя в условиях будущего ЧМ-2026 хватает.

Разумеется, подбор исполнителей у сборной Германии мощнее. Однако история предыдущих товарищеских игр намекает: перед крупными турнирами результаты никому не нужны, команды находятся под нагрузками, а важнее всего обойтись без повреждений и наладить взаимопонимание. Как же быть? Любителям рисковать стоит рассмотреть гол американцев в первом тайме за 2.07. Трибуны подгонят, народу в Чикаго ожидается много, а соперник после долгого перелёта наверняка затратит какое-то время, чтобы притереться.

Прогноз на матч Португалия — Чили

Ещё лет 10-15 назад представить подобную букмекерскую линию в этом противостоянии было невозможно. А теперь — легче лёгкого. 1.20 на П1! Разумеется, одна из сильнейших сборных мира считается явным фаворитом. На своём-то поле! На нейтральной территории португальцы наверняка могли бы не усердствовать, а вот дома ниже определённой планки желания не упадут.

С большой долей вероятности для победы этого хватит. А вот на что тут ставить — серьёзный вопрос. Всё же без боя чилийцы редко кому уступают, хотя забивают маловато. Раз так, напрашивается тотал меньше 3 голов за 1.83. Что-нибудь в духе 1:0 или 2:0 тут может быть, но всё же подстрахуемся на случай шального гола гостей. Мало ли что.

Прогноз на матч Англия — Новая Зеландия

Пока гранды потихоньку перебираются в Северную Америку для акклиматизации, англичане таки продолжают делать коммерцию. Лишний матч в Лондоне на «Уэмбли» слишком выгоден: публику порадовать, денег для национальной федерации заработать, Гарри Кейна соскучившемуся народу показать. Уверены, что запас в классе слишком велик: на старте турнира проблем не возникнет в любом случае. Сомневаться в этом сложно.

Разница в классе пугает, а совсем уж беречься и отбывать номер перед «Уэмбли» себе дороже. Что не сулит Новой Зеландии ничего хорошего. Самое сложное в такой ситуации — выбрать достойную ставку. Всё же пропускает Англия редко, но и выпрыгивать из штанов ради лишнего гола точно не станет. А планка форы и тотала установлена высоко. Пожалуй, остаются интервалы. Нам больше всего нравится гол в первые 15 минут за 2.55. Всяко лучше, чем закладываться на разнос в проходной игре. Мощно начать, добиться преимущества, а потом с чувством собственного достоинства и экономией сил довести дело до конца. Полагаем, план выглядит примерно так.

Прогноз на матч Аргентина — Гондурас

Аргентина начинает последнюю фазу подготовки к защите титула: сначала — Гондурас в Техасе, затем — Исландия, а 16 июня — старт ЧМ с Алжиром. Поэтому ждать от команды Лионеля Скалони максимального риска не стоит. Да, класс соперника позволяет устроить шоу, но смысл таких матчей перед турниром обычно другой: распределить нагрузку, проверить связи и не потерять никого за 10 дней до первой игры турнира.

У Гондураса ситуация куда менее праздничная. Команда не вышла на чемпионат мира, теперь её ведёт Хосе Франсиско Молина, и матч с Аргентиной для него — всего второй у руля сборной. Вот тут и рождается логика ставки. Аргентина даже с ротацией должна контролировать мяч, территорию и темп. Но брать разгромную фору рискованно: Скалони наверняка будет беречь проблемных игроков. Поэтому выбираем вариант «забьёт только Аргентина».

Экспресс на футбол 6 июня 2026 года

Ставка 1: США забьёт Германии в первом тайме за 2.07.

США забьёт Германии в первом тайме за 2.07. Ставка 2: тотал меньше 3 голов в матче Португалия — Чили за 1.83.

тотал меньше 3 голов в матче Португалия — Чили за 1.83. Ставка 3: гол в первые 15 минут матча Англия — Новая Зеландия за 2.55.

гол в первые 15 минут матча Англия — Новая Зеландия за 2.55. Ставка 4: забьёт только Аргентина в матче с Гондурасом за 1.71.

Общий коэффициент: 2.07 х 1.83 х 2.55 х 1.71 = 16.5.