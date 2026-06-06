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Хорватия — Словения: прогноз и ставка на матч 7 июня 2026 года

Хорватия — Словения. Подготовка к Англии — в самом разгаре
Алексей Анисимов
Хорватия — Словения: прогноз на матч
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Разгром тут не обязателен.

7 июня сборная Хорватии сыграет со Словенией в товарищеском матче. Игра пройдёт в Вараждине, стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Для Хорватии это последняя проверка перед вылетом на чемпионат мира — 2026.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 июня 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Хорватия
Окончен
2 : 1
Словения
1:0 Модрич – 51'     1:1 Шпорар – 83'     2:1 Пашалич – 90+3'    

Что думают букмекеры о матче сборных

Букмекеры считают Хорватию явным фаворитом. Победа хозяев идёт примерно за 1.34, в то время как ничья оценивается коэффициентом 4.33, а на победу Словении предлагается поставить с коэффициентом 8.25.

В то же время аналитики не ждут много голов. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах за 1.77, а тотал больше 2.5 мяча представлен с коэффициентом 1.98.

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Как дела у Хорватии

Нормально, но с важной оговоркой: это уже не просто товарищеский матч, а финальная настройка перед турниром. Златко Далич 1 июня подтвердил итоговую заявку на ЧМ без изменений относительно предварительного списка: в ней Модрич, Ковачич, Перишич, Крамарич, Будимир, Гвардиол, Станишич, Влашич, Батурина, Петар Сучич и другие. То есть состав серьёзный, но задача на Словению — не разнести соседа, а проверить готовность, ритм и роли перед первым матчем ЧМ с Англией.

При этом хорватам важно не потерять никого за несколько дней до вылета. Отсюда логика: максимум контроля, минимум лишних рисков. Далич может дать минуты основе, но вряд ли будет держать лидеров в мясорубке до 90-й минуты. Хорватия вполне способна забрать матч и на классе — через владение, стандарты, давление флангами и качество в штрафной. Но ждать бесконечного темпа с первой до последней минуты не стоит.

В каком состоянии Словения

Словения сейчас больше ищет себя, чем даёт результат здесь и сейчас. После неудачных квалификаций команда сменила тренера: вместо Матьяжа Кека пришёл Боштьян Цесар, и июньские товарищеские матчи для него — подготовка к осенней Лиге наций. Сам Цесар говорил, что эти встречи нужны именно для подготовки и проверки игроков.

Главный минус — отсутствие Беньямина Шешко. Его нет в списке из-за травмы, а на странице УЕФА среди форвардов указаны Шпорар, Бегич, Випотник и Матко — без Шешко. Это огромная потеря для ставки на гол гостей: без него у Словении меньше скорости, глубины и индивидуального страха для центральных защитников Хорватии.

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Прогноз на матч Хорватия — Словения 7 июня 2026 года

Хорватия сильнее почти по всем базовым параметрам: состав, глубина, опыт больших встреч, домашнее поле, мотивация красиво уйти на чемпионат мира. Но коэффициент на чистую победу слишком маленький. В товарищеском матче перед ЧМ минусовая фора тоже опасна: замены, контроль нагрузки, отсутствие необходимости добивать соперника.

Словения неприятна организацией, но без Шешко её атака выглядит слишком лёгкой для такой хорватской обороны. Для гола в Вараждине может не хватить ресурсов. Берём победу хорватов всухую. Ближе всего нам счёт 2:0.

Ставка: Хорватия победит и Словения не забьёт за 1.85.

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