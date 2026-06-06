Марокко — Норвегия. Участники ЧМ-2026 подогреют интерес

7 июня состоится товарищеский матч Марокко — Норвегия. Игра пройдёт на «Sports Illustrated Stadium» в Харрисоне, штат Нью-Джерси. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Марокко — Норвегия 7 июня 2026 года

Букмекеры отдают небольшое предпочтение норвежцам. Сделать ставку на победу Марокко предлагается с коэффициентом 3.05. Победа Норвегии оценивается коэффициентом 2.30. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35.

При этом аналитики сомневаются в результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах примерно за 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — около 1.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

Прогноз на товарищеский матч Марокко — Норвегия

Матч в Харрисоне для Марокко — репетиция в боевых условиях. Уже 13 июня команда Мохамеда Уаби начнёт чемпионат мира игрой с Бразилией в Нью-Джерси, так что география, покрытие, перелёты и атмосфера здесь важны не меньше самого счёта. Норвегия стартует позже — 17 июня с Ираком, но для неё это тоже последняя серьёзная проверка перед первым чемпионатом мира с 1998 года.

По составу Марокко есть сразу две принципиальные пометки. Во-первых, Юссеф Эн-Несири не попал в заявку на ЧМ, так что в этом товарняке его тоже не будет. Во-вторых, Наиф Агерд включён в список, но не играл с начала марта и ещё не полностью восстановился. Значит, даже если он получит минуты, вряд ли Уаби станет нагружать его на максимум за шесть дней до Бразилии.

Зато костяк у марокканцев очень серьёзный: Буну, Хакими, Мазрауи, Амрабат, Браим Диас, Эль-Ханнус, Сайбари, Рахими, Эль-Кааби. Плюс есть свежий атакующий результат — 5:0 с Бурунди 26 мая. Но важно не переоценить этот результат: соперник был намного слабее, а Норвегия с Холандом, Сёрлотом, Эдегором, Нусой и Боббом — совсем другой уровень сопротивления.

У Норвегии тоже не всё идеально. Да, Холанд забил 16 мячей в восьми матчах европейской квалификации, Эдегор остаётся главным связующим игроком, а вокруг них собрана одна из самых любопытных атакующих групп турнира. Даже если футболисты пропустят и эту встречу, главный вопрос тут всё равно в обороне.

Из-за этого чистая победа Норвегии выглядит заманчиво, но слишком рискованно. Марокко играет фактически на месте будущего старта ЧМ, у команды мощные фланги, сильные стандарты и достаточно качества, чтобы наказать норвежскую оборону. С другой стороны, поверить в «сухой» матч Буну тоже сложно: норвежцы затолкали три мяча Швеции даже без Холанда и Эдегора.

Поэтому берём «обе забьют — да» за 1.72. Сборная Марокко должна проверить атакующие связки без Эн-Несири, сборная Норвегии — нагрузить свою главную силу перед ЧМ, а защитные оговорки есть у обеих команд. Счёт 1:1, 1:2 или 2:2 здесь выглядит естественнее, чем спокойные 0:0 или 1:0.

Ставка: обе забьют за 1.72.