Греция — Италия. Помните, какими мы были в середине нулевых?

7 июня состоится товарищеский матч Греция — Италия. Игра пройдёт в Ираклионе (Греция) на стадионе «Панкритио». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Греция — Италия 7 июня 2026 года

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу сборной Италии предлагается с коэффициентом 2.29. Победа Греции оценивается коэффициентом 3.04. Ничейный исход можно найти в линии за 3.52.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81.

Прогноз на товарищеский матч Греция — Италия

На острове Крит сойдутся неудачники отборочного цикла ЧМ-2026. У обеих стран воспоминания куда ярче, чем реальность. Эх, золотые нулевые! Греция под руководством Отто Рехагеля в 2004 году брала Евро, а итальянцы два года спустя стали чемпионами мира. Нынче пошли совсем другие времена: обе страны турнир пропускают. Греки — ожидаемо, Италия — в третий раз подряд. В общем, тоже в какой-то степени ожидаемо.

«Скуадра адзурра» подобралась к попаданию в финальную часть вплотную, но в финале стыков с Боснией не сдюжила. Нервы шалили, это было видно. В итоге на чемпионат мира едут полсотни стран. От Кюрасао до Узбекистана. А итальянцы снова сидят дома. Победа на Евро-2020 оказалось вспышкой. Сейчас их удел — товарняки с командами второго эшелона. Грустно и опустошительно, но заслуженно.

История очных противостояний за последние годы насчитывает две встречи. Что примечательно, обе официальные. Ведь команды попали в одну отборочную группу перед чемпионатом Европы — 2020. Тем самым, который завершился победой сборной Италии. Лебединая песня «Скуадра адзурра»!

Обошлось без сенсаций. Итальянцы дважды победили. Как водится, всухую. Причём на выезде получилось даже поосновательнее. Там оформили разгром — 3:0 с голами Николо Бареллы, Лоренцо Инсинье и Леонардо Бонуччи. На своём поле ограничились двумя мячами: Жоржиньо реализовал пенальти, Федерико Бернардески добавил с игры.

Надо бы добавить, что греки в последнее время испытывают колоссальные трудности с забитыми мячами вне зависимости от соперников. Отбор на ЧМ-2026 в ноябре закрыли нулевой ничьей с Беларусью, а в марте провели две товарищеские встречи без каких-либо успехов. Соперники были неплохие, не более: 0:1 от Парагвая и 0:0 – с Венгрией.

На своём поле, конечно, бывает всякое, да и итальянцы нынче не впечатляют. Однако ж на таком фоне логично усомниться в атаке хозяев. Между прочим, на ИТМ 1 гола сборной Греции выставлен дивный коэффициент 1.95. Можно пойти дальше и рискнуть: ставки на отсутствие голов в исполнении хозяев принимаются за 2.90. Выглядит любопытно. Итальянцы нынче, конечно, не те. Однако не до такой же степени.

Ставка: ИТМ 1 гола сборной Греции за 1.95.