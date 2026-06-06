Дания — Украина. Таких не берут на чемпионат мира

7 июня состоится товарищеский матч Дания — Украина. Игра пройдёт в Оденсе (Дания) на стадионе «EWII Парк — Оденсе». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч Дания — Украина 7 июня 2026 года

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Дании предлагается с коэффициентом 1.69. Победа Украины оценивается коэффициентом 5.25. Ничейный исход можно найти в линии за 3.75.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на товарищеский матч Дания — Украина

Пока аж 48 национальных команд проворачивают последние приготовления к чемпионату мира, наигрывают связки и проводят заключительные товарищеские встречи, в Оденсе сойдутся неудачники отборочного цикла. В Северную Америку попали сборные Кюрасао, Новой Зеландии, Гаити. Но не Дания с Украиной.

Братья по несчастью оказались довольно близки к итоговой цели. Украинцы загодя могли готовиться к стыкам: попали в одну группу с Францией, шансов на первое место практически не было. Более того — вторую-то строчку заняли еле-еле, в последний момент. Пришлось на заказ обыгрывать Исландию в заключительном туре. Справились (2:0).

Счастья это не принесло. В полуфинале стыков уступили другим скандинавам — 1:3 от Швеции. Не помог даже перенос матча в Испанию: обычно принимали соперников в Польше, однако по итогам жеребьёвки попали в одну часть сетки с поляками. Чтобы избавиться от перспективы проводить номинально домашний финал в гостях, отправились в Валенсию. С поляками в итоге в самом деле не сошлись. Но есть нюанс…

Датчане, пожалуй, оказались одним из главных разочарований отбора ЧМ-2026. После Италии, разумеется. В группе не совладали с Шотландией, набрав одно очко за два матча. Умудрились потерять очки с Беларусью. В плей-офф разнесли Северную Македонию (4:0), однако в финале напоролись на Чехию. Дважды отыгрывались, всё равно уступили в серии пенальти.

Очных встреч в последнее время стороны не проводили, да это и не так важно. Долгий клубный сезон позади, все устали. В таких ситуациях товарищеские матчи — откровенно сомнительный раздражитель. Особенно если не готовишься к крупному турниру, а просто выходишь на поле, потому что есть международное окно. Не пропадать же добру!

В таких ситуациях часто побеждает тот, кому нужнее. А нужнее датчанам. С чего вдруг? Да всё просто: сыграют на своей территории, на уютном стадионе вместимостью около 15 тыс. зрителей. Конечно, победа над Украиной не позволит отмазаться перед болельщиками. Но хотя бы немного их задобрит. ИТБ 1.5 гола Дании за 1.90 или П1 за 1.69 — рабочие варианты. Нужно извиняться, а не злить честной народ.

Ставка: ИТБ 1.5 гола Дании за 1.90.