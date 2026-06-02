Сказка Тортореллы закончится. Прогноз на финал Кубка Стэнли «Каролина» — «Вегас»

В ночь на 3 июня по московскому времени стартует финальная серия Кубка Стэнли. Трофей оспорят «Каролина» и «Вегас». Системная команда, которая давно претендует на Кубок, но никак не заберёт его, против главной «золушки» этого сезона. Кто же победит?

Коэффициенты букмекеров на финал Кубка Стэнли «Каролина» — «Вегас»

Букмекеры в своих котировках отдают небольшое преимущество «Каролине». Поставить на то, что Кубок Стэнли достанется «ураганам», можно с коэффициентом 1.62. Шансы «рыцарей» оценили в 2.30.

На то, что в финальной серии будет минимум шесть матчей, можно сделать ставку за 1.52, а на то, что команды уложатся в пять встреч, дают котировку 2.35. Вероятность седьмой игры аналитики оценили в 2.85.

Прогноз на финал Кубка Стэнли «Каролина» — «Вегас»

Что и говорить, финальное противостояние в этом сезоне крайне интересное. Явного фаворита здесь не наблюдается. С одной стороны, «Каролина» великолепна. Род Бриндамор выстроил потрясающе системную команду. Может быть, в ней нет суперзвёзд, зато каждый назубок знает свой манёвр. И результат великолепный — за три серии плей-офф с «Оттавой», «Филадельфией» и «Монреалем» «ураганы» проиграли лишь один матч. Да и тот был связан с затянувшейся паузой, где пришлось ожидать соперника, в ритм получилось войти не сразу.

Они классно защищаются, не дают соперникам ни секунды передышки и постоянно создают давление на ворота противников. Больше всех бросают, допускают меньше всего угроз на свои владения — в общем, действительно топ-команда. В чём сомнения?

В том, справится ли Род Бриндамор на этот раз. «Каролина» давно подбирается к Кубку Стэнли, однако в решающие моменты даёт слабину. Многие упрекают тренера в негибкости. Он верит в свою систему и не меняет её даже в те моменты, когда всё идёт не по сценарию. Что ж, у Бриндамора неплохой шанс утереть носы хейтерам. И это было бы очень красиво — Род побеждал игроком в составе «Харрикейнз» в Кубке Стэнли 20 лет назад.

Но в финале их ждут «Вегас» и Джон Торторелла, а это всегда непросто. Авторы красивой сказки этого года. Ещё в феврале «рыцари» не попадали в плей-офф. Владельцы решились на смену тренера, наняли легендарного Тортса — и заработало! В розыгрыше Кубка одолели «Юту» и «Анахайм» (оба раза по 4-2), а потом разобрали на винтики одного из главных претендентов на титул — «Колорадо». Ни одной игры «лавинам» «Вегас» не отдал.

Стиль Тортореллы прост и понятен — жёсткий контактный хоккей, умение терпеть. И, что важно, высокая эффективность в атаке. «Рыцари» — это не про количество бросков, но свои моменты они практически не транжирят.

Чего мы ждём от этой серии? Это настоящее противостояние двух систем. Однако всё-таки сказка Тортореллы должна закончиться. Слишком хороша, чтобы стать реальностью. У «Каролины» есть преимущество своего льда, глубже состав и великолепная организация. Да, есть вопросы по стрессоустойчивости. Но на ошибках «ураганы» должны были чему-то научиться. Им просто нужнее этот трофей. За последние семь сезонов у них три неудачи в финале конференции. И вот они преодолели этот барьер. Кажется, на этот раз должно получиться. Но минимум шесть матчей в этой серии ждём, «Вегас» в паре встреч точно должен залезть под кожу команде Бриндамора.

Ставка: победа «Каролины» и минимум шесть матчей в серии за 2.60.