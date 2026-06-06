Лучшая европейская сборная на ЧМ-2026: прогноз

До старта чемпионата мира по футболу — 2026 остались считаные дни, его примут три страны из Северной Америки — Канада, США и Мексика. Турнир начнётся 11 июня, а финальный матч запланирован на 19 июля. Впервые в финальной части турнира примут участие аж 48 команд.

Шире всех представлены страны Европы. УЕФА делегировал на ЧМ-2026 аж 16 сборных, то есть ровно треть от общего числа участников. Кто из них выступит удачнее остальных? Букмекеры уже назвали фаворитов. Посмотрим, чего они ждут.

Испания и Франция зайдут далеко

Две команды особенно выделяются. На сборную Испании выставлен коэффициент 3.80. Действующие чемпионы Европы попробуют повторить достижение «золотого» поколения: сразу после континентального первенства выиграть мировое. И знаете — шансы у них определённо есть. Состав солидный, игра поставлена. Мяч держат, созидают исправно, забивают много.

Конечно, проблемы имеются, но все они решаемые. По ходу турнира ожидается возвращение Ламина Ямаля, после чего вариантов впереди станет ещё больше. На ЧМ-2022 испанцы сенсационно проиграли в 1/8 финала марокканцам в серии пенальти. А четырьмя годами ранее не справились со сборной России. Так что удары с 11 метров не помешает потренировать.

Следом идёт сборная Франции, на неё дают 4.20. «Трёхцветные» на двух последних первенствах планеты, напротив, показывали класс. ЧМ-2018 выиграли, в финале разобравшись с Хорватией (4:2). Были чертовски близки и в Катаре, однако Эмилиано Мартинес всё испортил. В итоге уступили сборной Аргентины в серии пенальти. Что ж, злее будут!.. Состав снова знатный.

Ещё три команды находятся рядом

Немного отстаёт сборная Англии. Она на крупных турнирах в последние годы выступает внушительно, однако всякий раз в решающие моменты чего-то не хватает. Боссы федерации разумно предположили, что большого тренера. Сэр Гарет Саутгейт отправлен восвояси, пост наставника доверили Томасу Тухелю. Лигу чемпионов он уже брал.

А вот Трента и Коула Палмера на ЧМ-2026 — нет. Из-за итоговой заявки на острове изрядно полыхает, в случае чего Тухелю припомнят всё. Но вообще англичане впечатляют: очень глубокий состав, именитый тренер, огромное количество вариантов впереди. Нет элитного вратаря? Ну, Эмилиано Мартинес тоже не лучший в мире. И ничего, четыре года назад Аргентина победила. На наш взгляд, 5.70 на Англию — это хорошо.

Замыкают пятёрку фаворитов команды Португалии (8.70) и Германии (10.0). Дожили: шансы португальцев оцениваются выше! Криштиану Роналду предпринимает последнюю попытку дотянуться до чемпионата мира, ведь у Лионеля Месси победный опыт имеется. А вот немцы в самом деле выглядят не столь внушительно. Хороши, опасны — не более.

Кто ещё может выстрелить?

За пределами топ-5 остались сборные Нидерландов (15.0), а также Бельгии и Норвегии (по 21.0). Тёмные лошадки, которые вполне могут оказаться на поздних стадиях, но вряд ли превзойдут признанных грандов. Какие-то совсем уж большие успехи станут сенсацией.

А кто аутсайдеры? О, тут всё довольно просто. На Австрию с Шотландией предлагается заключить пари с коэффициентом 81.0, а шансы Боснии и Чехии оценены в 101.0. От них букмекеры чудес совсем не ждут. И спорить с ними сложно.

Ставка: сборная Англии пройдёт дальше всех из УЕФА за 5.70.