Марта Костюк — Мирра Андреева. Злопыхатели будут рады

4 июня состоится полуфинальный матч женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» Марта Костюк — Мирра Андреева. Игра пройдёт на грунтовом корте в Париже. Костюк — 15-я сеяная, Андреева — восьмая.

Коэффициенты на матч Марта Костюк — Мирра Андреева 4 июня 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение украинке. Сделать ставку на победу Костюк предлагается с коэффициентом 1.74. Победа Андреевой оценивается коэффициентом 2.10.

При этом аналитики ждут довольно плотного матча. Тотал меньше 21.5 гейма доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97, а тотал больше 21.5 гейма — с коэффициентом 1.84.

Прогноз на матч 1/2 финала «Ролан Гаррос» Костюк — Андреева

Матч идёт с очень плотным подтекстом. Для Костюк это первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, для Андреевой — уже второй в Париже за три участия. Но сейчас важнее не возраст и статус, а то, как обе добрались до этой точки: украинка идёт по грунтовому отрезку без поражений, а россиянка после нервного прошлогоднего четвертьфинала выглядит в Париже намного более зрелой.

Костюк на этом турнире уже прошла очень серьёзную проверку. В 1/8 финала она выбила четырёхкратную чемпионку «Ролан Гаррос» Игу Швёнтек — 7:5, 6:1, а затем в четвертьфинале выдержала эмоциональное украинское дерби против Элины Свитолиной — 6:3, 2:6, 6:2. Отдельно надо подчеркнуть, что Костюк остаётся единственной теннисисткой на уровне WTA без поражений на грунте в этом сезоне, её баланс — 17-0.

У Андреевой путь тоже сильный, но чуть другой по ощущению. В четвертьфинале она быстро разобрала Сорану Кырстю — 6:0, 6:3, причём первый сет прошёл практически без пауз для соперницы. Мирра агрессивно встречала мяч, хорошо начинала розыгрыши и не давала возрастной румынке зацепиться за темп. Такой матч важен психологически: в прошлом году Андреева болезненно оступилась в Париже, а сейчас вернулась в полуфинал уже без прежней суеты.

Но личный матчап на стороне Костюк. В этом сезоне соперницы пересекались в Мадриде, и украинка выиграла в финале со счётом 6:3, 7:5, взяв первый титул на турнирах категории WTA-1000 в карьере. Причём это не был случайный матч на эмоциях: Костюк на грунте уже была с титулом в Руане, а в финале Мадрида как раз обыграла Андрееву. О чём непременно иностранные СМИ при любом удобном случае напомнят россиянке.

Однако попробуем вернуться к прогнозу с холодной головой. Ставить на тотал здесь заманчиво, но опасно. Обе хорошо принимают, обе способны резко провалить свою подачу серией двойных или коротких вторых мячей, поэтому счёт вроде 6:3, 6:4 вполне может «убить» «верх», даже если матч будет упорным. Андреева точно не выглядит андердогом, однако Костюк сейчас лучше держит нерв, чаще забирает равные концовки и уже знает, как ломать ритм Мирры на грунте. Да и давление на неё будет куда ниже.

Поэтому выбираем победу Костюк за 1.74. Андреевой хватит класса, чтобы держать соперницу в напряжении и сохранить лицо, но текущая грунтовая серия Марты, победы над Швёнтек и Свитолиной, а также свежий успех в очной встрече делают украинку более логичным вариантом для ставки.

Ставка: победа Марты Костюк за 1.74.