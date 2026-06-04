Кто проявит себя на глазах у Трампа? Чего ждать от UFC в Белом доме

В ночь с 14 на 15 июня на территории Белого дома в США состоится исторический вечер единоборств UFC White House — Freedom 250. В главном бою вечера Илия Топурия встретится с обладателем временного титула Джастином Гэтжи за чемпионский пояс в лёгком весе. В соглавном поединке Алекс Перейра сразится за временный пояс в тяжёлом весе с Сирилем Ганом. Да и вообще, тут будет на что посмотреть!

Где смотреть UFC Белый дом

Посмотреть трансляцию турнира UFC Freedom 250 можно на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало события ожидается в 1:00 мск.

Полный кард турнира UFC Белый дом

Полный кард вечера единоборств выглядит следующим образом.

Илия Топурия — Джастин Гэтжи;

Алекс Перейра — Сириль Ган;

Шон О’Мэлли — Айманн Захаби;

Джош Хокит — Деррик Льюис;

Маурисио Руффи — Майкл Чендлер;

Бо Никал — Кайл Дакас;

Диего Лопес — Стив Гарсия.

Главный бой — Топурия — Гэтжи

Илия Топурия входит в свою праймовую эру. По крайней мере, так кажется. Три последних боя с топовыми соперниками были хороши. Потом, правда, были проблемы личного характера. Но теперь Матадор готов вернуться. Да ещё в таком необычном месте!

Конечно, в бою с Джастином Гэтжи он фаворит. Букмекеры дают котировку 1.15 на Илию и 5.80 – на его соперника. Джастин, конечно, тоже уникальный в своём роде боец. Его много раз отправляли чуть ли не на пенсию, а он выходил и доказывал, побеждал самых перспективных соперников. Вот того же Пэдди Пимблетта взять. Нет, Гэтжи ещё поборется.

Правда, в этом бою ему будет очень сложно. Да, Джастин славится стойкостью, однако Топурию этим не возьмёшь. Илия куда разнообразнее и манёвреннее. Пожалуй, единственный шанс Гэтжи — отправить соперника в нокаут. Удачно попасть, благо в стойке он всегда был хорош. Челюсть у самого американца очень и очень крепкая, но в скорости он будет проигрывать и пропускать, пропускать, пропускать удары. Три раунда Гэтжи должен продержаться, дальше сказать сложно. Однако опять же вспомним, сколько раз Джастин пребывал в роли андердога и творил чудеса.

Соглавный бой — Перейра — Ган

А вот здесь букмекеры не смогли определиться. Абсолютно равные шансы — 1.92 на 1.92. Для бразильца это уже третья весовая категория, но он настолько хорош, что никто не удивится его победе над профильным тяжеловесом.

Сила Перейры — в его нокаутирующем ударе, у него потрясающий тайминг, он прекрасно чувствует момент, когда нужно взорваться. Вряд ли он сможет победить по очкам, так что будет рассчитывать на свою сильную сторону. И это, прямо скажем, неплохой расклад для Алекса.

У Гана репутация бойца, который может провалиться в ключевой момент. Тем не менее он в своём весе, у него преимущество в антропометрии. Он будет держать Перейру на дистанции и терзать его своими мощными ударами. В плане техники француз очень хорош. Лишь бы не подвела ментальная составляющая. А с ней проблем хватало.