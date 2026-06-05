Мирра, настало твоё время! Прогноз на женский финал «Ролан Гаррос»

6 июня в Париже состоится финал второго в сезоне турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» — в женском одиночном разряде. В решающем матче за титул сразятся восьмая сеяная турнира россиянка Мирра Андреева и главная сенсация этого года — польская теннисистка Майя Хвалиньска. Начало встречи запланировано на 16:00 мск. Сможет ли Мирра взять свой первый «Шлем» или же он достанется главному открытию турнира?

Коэффициенты букмекеров на матч Мирра Андреева — Майя Хвалиньска (06.06.2026)

Букмекеры считают фаворитом россиянку, поставить на её победу можно с коэффициентом 1.26, это примерно 76% вероятности. Шансы Хвалиньски оценили котировкой 4.00, что соответствует около 24%.

На то, что в матче будет три сета, можно сделать ставку за 2.70. На тай-брейк в одной из партий предлагают коэффициент 4.70. На победу россиянки с форой (-1.5) по сетам можно заключить пари за 1.65.

Прогноз на финал женского «Ролан Гаррос» Мирра Андреева — Майя Хвалиньска

Как же жаль, что не случился российский финал! Матч Андреева — Шнайдер был бы потрясающим исходом этого турнира. Но на пути Дианы стала практически никому не известная до этого «Ролан Гаррос» Майя Хвалиньска. И, надо сказать, её успех заслуженный.

Польская теннисистка начала этот турнир с квалификации, то есть предстоящий матч для неё станет уже 10-м за две недели. Она в Париже прыгнула выше головы. Майя показывает крайне неудобный для соперниц теннис — здорово играет на приёме, меняет ритм игры, придаёт мячам странные вращения, классно режет, укорачивает. Словом, это необычный, разнообразный стиль, к которому очень сложно приспособиться. К тому же она ещё и левша. При этом есть проблемы на своей подаче. Рост Хвалиньски — всего 164 см, мощи в ударах не так много, поэтому удерживать геймы непросто.

Значит ли этот успех Хвалиньски, что она пришла в элиту тенниса всерьёз и надолго? Совсем не факт. Вспомним прорыв Лоис Буассон год назад, и где теперь француженка? Да, там вмешалась серьёзная травма. Но и у Хвалиньски случались в карьере сложные ситуации. Она брала паузу из-за депрессии. Так что о перспективах говорить рано. Но здесь и сейчас Майя берёт от жизни всё.

Тем не менее Мирра Андреева, конечно, фаворит. Она здорово добавила агрессии в своей игре, сделала свой теннис более разнообразным. Здорово действует на приёме. А самое главное — прокачала ментальную составляющую. Если раньше мы видели слёзы и истерики на корте после пары неудачных розыгрышей, то сейчас это спокойная и уверенная в себе девушка. Ошиблась — ничего, следующий мяч будет за мной. Такой принцип, конечно, очень помогает. Матч с Мартой Костюк, которой Мирра проиграла в Мадриде, яркое свидетельство. Россиянка заставила соперницу ошибаться и уверенно довела встречу до победы.

Главное для Мирры — не суетиться, не пытаться выиграть как можно скорее. Хвалиньска постоянно будет провоцировать её на неудобные удары, на ошибки. Терпение должно стать главным союзником Андреевой в этом финале. Её класс значительно выше, у неё больше мощи, она хороша на приёме. Сломать россиянку может только давление. Если для польки этот «Ролан Гаррос» как сказка, как бы ни сложилось, то от Мирры уже ждут титула. Тем более сейчас, когда в соперницах игрок даже не из первой сотни рейтинга WTA.

В финале может быть всякое, однако в победу Мирры верится. Она провела меньше матчей, затратила куда меньше времени в своих встречах, она свежее и просто сильнее. Мы поставим на ТМ 19.5 гейма. 6:3, 6:4 — такой счёт кажется вполне реальным. Время Мирры настало!