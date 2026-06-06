Зверев наконец-то вздохнёт свободно! Прогноз на мужской финал «Ролан Гаррос»

7 июня в Париже состоится финал второго в сезоне турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» — в мужском одиночном разряде. В решающем матче за титул сразятся второй сеяный турнира Александр Зверев из Германии и итальянец Флавио Коболли. Начало встречи запланировано на 16:00 мск. Закроет ли Зверев гештальт с победой на «Большом шлеме» или же титул сенсационно достанется итальянцу?

Коэффициенты букмекеров на матч Александр Зверев — Флавио Коболли (07.06.2026)

Букмекеры считают фаворитом немецкого теннисиста, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.25, это примерно 76% вероятности. Шансы Коболли оценили котировкой 4.00, что соответствует около 24%.

На то, что в матче будет минимум четыре сета, можно сделать ставку за 1.68. На тай-брейк в одной из партий предлагают коэффициент 1.65. На победу Зверева с форой (-1.5) по сетам можно заключить пари за 1.60.

Прогноз на финал мужского «Ролан Гаррос» Александр Зверев — Флавио Коболли

Это матч жизни для Александра Зверева. Нет, для Флавио Коболли, безусловно, тоже, но для него это первый финал, от него не ждут победы. А немецкому теннисисту очень нужно выиграть и закрыть гештальт. Он всегда в топе, всегда рядом, но выиграть турнир «Большого шлема» так и не удалось пока что. Трижды играл в финалах и трижды уступил. Причём два раза – в пятой партии. А на US Open – 2020 – и вовсе на чемпионском тай-брейке Доминику Тиму.

А здесь всё сошлось. Карлос Алькарас получил травму и снялся, Янник Синнер не выдержал парижской жары. По сетке у Зверева тоже не было особых проблем. Немного помучился, ровно один сет, с талантливым испанцем Рафаэлем Ходаром, да в полуфинале с Якубом Меншиком отдал партию, провалив единственный гейм. В остальном же всех соперников прошёл уверенно. Где-то не сразу включался в игру, однако в нужные моменты добавлял и дожимал. В плане усталости всё тоже должно быть нормально, триллеров у Александра не было на этом «Ролан Гаррос».

Что можно сказать о Коболли? Действительно талантливый итальянец, но опять же — ему повезло с сеткой. Фавориты вылетали, а Флавио шёл дальше. Из реально достойных оппонентов только Лернер Тьен, однако тот на грунте играет слабо, да Феликс Оже-Альяссим. Тут итальянца похвалим — проиграл первый сет, во втором уступал с брейком, но смог навязать сопернику свою игру и переломил ход матча. А в полуфинале Коболли повезло — его соотечественник Маттео Арнальди отравился и не вышел на игру.

Значит ли это, что Звереву будет легко? Нет. Коболли умеет играть на грунте, борется до конца, он вынослив и действует разнообразно. Он умеет терпеть, что важно в финале, цепляется за свои шансы. Но при этом, конечно, немец — явный фаворит.

Во-первых, Александр ведёт в личных встречах 3-1. Не бог весть какое преимущество, но тем не менее. Во-вторых, у него намного больше опыта таких матчей. На этом турнире он действует сконцентрированно. Тот же Коболли едва не упустил матч с Закари Свайдой — вёл 2:0 по сетам и расслабился. Отдал на тай-брейке третью партию, в четвёртой включился, сделал счёт 5:1 и снова успокоился. Обошлось, но нервная система итальянца пока не готова к таким матчам.

Единственное, что может сыграть на руку Флавио — давление на Зверева намного сильнее. При живых Синнере и Алькарасе никто не знает, будет ли у Александра такой же шанс выиграть турнир «Большого шлема». Нужно брать от жизни всё здесь и сейчас. И это будет давить. Однако мы всё же считаем, что Зверев справится. Но войдёт в игру не сразу. Так было и во встрече с Йеспером де Йонгом, и с Ходаром, да и с Меншиком. В первом сете немец смотрелся хуже, но прибавлял к концовке. Поставим на то, что итальянец возьмёт в стартовой партии минимум пять геймов. Коэффициент 1,95 — эта история кажется вполне приемлемой.

Ставка: тотал Коболли больше 4.5 гейма в первом сете за 1.95.