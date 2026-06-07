Илия Топурия — Джастин Гэтжи: на этот раз ветеран не в почёте

В ночь с 14 на 15 июня на территории Белого дома в США состоится вечер единоборств UFC White House — Freedom 250. В главном бою вечера Илия Топурия встретится с обладателем временного титула Джастином Гэтжи за чемпионский пояс в лёгком весе. Сможет ли ветеран что-то противопоставить грузинскому Матадору, который возвращается в октагон?

Посмотреть трансляцию турнира UFC Freedom 250 можно на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало события ожидается в 1:00 мск, а главные бои начнутся ближе к утру. Начало боя Топурия — Гэтжи запланировано на 6:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой Топурия — Гэтжи

Аналитики считают Топурию явным фаворитом боя, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.17. Шансы Джастина Гэтжи оценили котировкой 5.35. На ничью можно поставить за 68.00.

На ТБ 2.5 раунда предлагают коэффициент 2.15, а обратный исход доступен за 1.68.

Прогноз на бой Илия Топурия — Джастин Гэтжи (15.06.2026)

Илия Топурия разобрался со своими личными проблемами и возвращается в октагон. Скажется ли простой? Вряд ли. Грузинский испанец был очень хорош до паузы, да и не такая уж и длинная она была.

Матадора периодически поругивают, что не так и много топ-соперников было у него. Возможно, это и так. Но с теми, с кем Илия дрался, он выглядел крайне уверенно. Алекс Волкановски, Макс Холлоуэй, Чарльз Оливейра — это далеко не последние бойцы промоушена.

Топурия очень хорош в стойке. Тут и мощь удара, и потрясающая точность, и тайминг — он всегда знает, когда нужно взорваться и поразить соперника. Техника тоже на месте. Что из слабых сторон? Ну разве что работа ногами, он этот элемент использует мало. В партере мы особенно тоже его не видели. С другой стороны, чтобы там оказаться, нужно, чтобы соперник туда его перевёл. Но даже если вдруг Илия захочет побороться, он и в габаритах соперника превосходит, да и просто должен быть лучше на земле в сравнении с Джастином Гэтжи.

На что же уповать заслуженному ветерану? Наверное, на свою стойкость и на удар. А он у Джастина есть. Вообще, Гэтжи обожают болельщики прежде всего за зрелищность, он действительно дерётся ярко. Либо пан, либо пропал — это про него.

Пожалуй, единственный план, который сулит Джастину хоть какие-то шансы — это рубка. Он уступает Топурии и в технике, и в скорости, и в разнообразии арсенала. А вот если сделать из поединка побоище — тут всегда можно попасть, потрясти соперника и затем добить его. Маловероятный сценарий, Топурия наверняка постарается держать противника на дистанции. Но хоть какой-то вариант.

Гэтжи многовато пропускает, однако челюсть у него действительно крепкая. Поэтому мы предлагаем здесь поставить на ТБ 2.5 раунда. Илия после паузы не будет форсировать события, а Джастин достаточно стойкий боец, чтобы проиграть моментально. Половину боя ветеран должен продержаться. Но и только, победить у него не получится.

Ставка: ТБ 2.5 раунда за 2.15.